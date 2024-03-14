الجمعة 15 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

منفذو الميناء العائم في غزة يقرون بأنه لن يكون بديلا عن المعابر البرية

معبر رفح- (وكالات)
معبر رفح- (وكالات)
عواصم - أقرت حكومات الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية وبريطانيا وقطر وقبرص والإمارات، أنه لا بديل عن الطرق البرية عبر مصر والأردن ونقاط الدخول من إسرائيل.اضافة اعلان
وفي بيان مشترك صدر عن عقب اجتماعهم "بالفيديو" خصص لتعزيز التخطيط لفتح ممر بحري لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر البحر ضرورة الإغاثة وتخفيف القيود الجمركية الشاملة لتسهيل تدفقها.
كما اتفق ممثلو الأطراف الستة على أن فتح ميناء أسدود سيكون بمثابة تكملة مهمة للممر.
وأكد البيان أن كبار المسؤولين سيجرون مشاورات بشأن إمكانية إنشاء صندوق مشترك لدعم الممر البحري وتنسيق المساهمات العينية والمالية لاستدامته.
وقال الوزراء إن الممر البحري يجب أن يكون جزءا من جهد متواصل لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية والسلع التجارية إلى غزة عبر جميع الطرق الممكنة.
وعبروا عن التزامهم بإرسال كبار المسؤولين إلى قبرص بدءا من الأسبوع المقبل لمواصلة تفعيل الممر وجهود التخطيط العسكري الأميركي لإنشاء رصيف بحري مؤقت.
كما أشاروا إلى أهمية العمل مع المنسقة سيغريد كاغ المكلفة بتسهيل تدفق العون الإغاثي إلى غزة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2720.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للصحفيين بوزارة الخارجية إن الولايات المتحدة تعمل أيضا مع إسرائيل فيما يتعلق بالممر الذي تدعمه ألمانيا واليونان وإيطاليا وهولندا وكندا، لكن إنشاءه سيستغرق بعض الوقت.
وأضاف بلينكن "خلاصة القول هي أنه يتعين علينا أن نرى إغراق المنطقة بالمساعدات الإنسانية لغزة". مشيرا إلى أن واشنطن تواصل الضغط في سبيل التوصل إلى اتفاق يقر وقفا مؤقتا للقتال ويؤدي إلى الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين المتبقين في غزة.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن كشف الأسبوع الماضي عن خطط لإنشاء الجيش الأميركي ميناء على ساحل البحر المتوسط في غزة يتيح توزيع نحو مليوني وجبة يوميا.
وفي وقت تقول وكالات الإغاثة إن الحرب الدائرة منذ أكثر من 5 أشهر بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية دفعت كثيرين من السكان إلى حافة المجاعة، تواجه إدارة الرئيس جو بايدن انتقادات متزايدة لدعمها العسكري لاستمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع، رغم أنها تضغط لتعزيز المساعدات الإنسانية إلى غزة، حيث شنت قوات الإحتلال هجوما جويا وبريا ردا عقب "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
من جهتها اعتبرت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار أول من الأربعاء، أن جهود إرسال المساعدات إلى غزة المتمثلة في بناء ميناء مؤقت أو عمليات الإنزال الجوي هي علامات على العجز الدولي عن معالجة الحرب الإسرائيلية في غزة.
ووفق أحدث البيانات المتاحة من السلطات الإسرائيلية، بلغ متوسط حمولة كل شاحنة دخلت غزة الأحد الماضي 22 طنا، وهو ما لا يلبي الاحتياجات الغذائية في القطاع لحوالي 2.2 مليون شخص مهددين جميعا بالمجاعة.
واعتبرت كالامار من مدريد أن أحدا لا يحاسب إسرائيل على التأخير في تسليم المساعدات عن طريق البر.
وتابعت "لذلك فإن عمليات الإنزال الجوي وبناء ميناء هي علامات على العجز والضعف من جانب المجتمع الدولي. في غضون ذلك، نستمر بإرسال الأسلحة. هذا أمر غير مقبول فعلا".
في السياق، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أول من أمس، إن سكان قطاع غزة يعيشون في كابوس نتيجة الهجمات الإسرائيلية المتواصلة.
وقال في كلمة خلال لقائه ممثلي منظمات مدنية بالأمم المتحدة: "يشهد قطاع غزة كارثة إنسانية كبرى، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي هجماته منذ 159 يوما، مستهدفا المستوطنات المدنية والمستشفيات والمدارس والملاجئ التي لجأ إليها النازحون الفلسطينيون، فضلا عن منع دخول المساعدات الإنسانية".
من جانبهم، ذكر نواب في البرلمان الأوروبي، أن المجاعة في غزة ناجمة عن تصرفات إسرائيل التي تشكل إبادة جماعية، داعين المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراء ضد هذا الوضع.
وأفادت النائبة الأيرلندية في المجلس الأوروبي غريس أوسوليفان، أول من أمس، خلال جلسة للجمعية العامة حول الهجمات الإسرائيلية على غزة، بأن الأزمة الإنسانية في غزة لم تحدث بسبب كارثة طبيعية أو فشل المحاصيل، بل إنها نتيجة تصرفات إسرائيل وتقاعس العالم الصامت أمام صرخات سكان غزة.
بدورها، نددت هيلدا فوتمان، عضو البرلمان الأوروبي البلجيكية، بالهجمات الإسرائيلية على قوافل المساعدات الإنسانية والبنية التحتية المدنية.
أما النائب الإسباني ميغيل أوربان كريسبو فقال إن ما يحدث في غزة هو إبادة جماعية وإن إسرائيل تستخدم الجوع كسلاح في الحرب.
بدوره، طالب الاتحاد الأوروبي أول من أمس إسرائيل بفتح معابر إضافية إلى جانب الممر البحري من قبرص حتى يتسنى وصول مساعدات أكبر إلى غزة.
وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشتش على منصة التواصل الاجتماعي إكس "مع دعمنا للممر البحري من قبرص، ندعو إسرائيل إلى فتح معابر إضافية حتى يتسنى دخول مساعدات أكبر إلى غزة، بما في ذلك الشمال، وتخفيف القيود الجمركية عموما".-(وكالات)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
مجزرة الطحين في غزة

استهداف إسرائيلي جديد لمنتظري المساعدات على دوار الكويت بغزة

منذ 21 دقيقة
1710441612857003400

الاحتلال يحول القدس ومحيطها لثكنة عسكرية للتضييق على معيشة المقدسيين برمضان

منذ2 ساعة
أطفال غزة- (وكالات)

تجويع أهل غزة خيار أغلبية الإسرائيليين

منذ2 ساعة
Untitled-1

الاحتلال يعلن مقتل رقيب أول في عملية النقب

منذ3 ساعة
doc-34le2ap-1710443483

70 ألفا صلوا العشاء والتراويح في المسجد الأقصى الليلة

منذ3 ساعة
Untitled-1

الحوثي: دول عربية تعمل على تجريم المقاومة

منذ3 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
السياسي البريطاني صادق خان، رئيس بلدية لندن - (أرشيفية)

العنصرية المؤسسية حقيقة مقلقة في بريطانيا

ترجمات |13 آذار 2024
إسرائيليون يتظاهرون في تل أبيب مطالبين باستقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

على إسرائيل أن تقرر إلى أين تذهب - ومَن يقودها إلى هناك

ترجمات |13 آذار 2024
مجموعة من قادة أوروبا على هامش قمة للاتحاد الأوروبي – (أرشيفية) ‏

‏التراجع المدهش في قيادة الشمال العالمي‏

ترجمات |12 آذار 2024
‏السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة غرينفيلد تصوت بالنقض على قرار لوقف إطلاق النار في غزة، 20 شباط (فبراير) 2024 - (أرشيفية)‏

‏لإنقاذ إسرائيل، أميركا تدمر النظام الدولي الذي بنته ذات مرة

ترجمات |12 آذار 2024
دودنالد ترامب

الحظ يحالف ترامب من جديد

ترجمات |12 آذار 2024
جندي إسرائيلي مع ذخائر مدفعية من صناعة أميركية - (أرشيفية)

شركاء في الجريمة؟

ترجمات |11 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
15 copy

خلال أزمة رمضان

مجاملات رمضانية 13 آذار 2024

حمزة حجاج -مجاملات رمضانية

حلاوتك يا رمضان 12 آذار 2024

حمزة حجاج - حلاوتك يا رمضان

الإنزالات الجوية الأردنية على غزة في رمضان 11 آذار 2024

hajjaj

رمضان كريم 11 آذار 2024

رمضان كريم- كاريكاتير حمزة حجاج

رمضان 10 آذار 2024

hajjaj copy
 
 