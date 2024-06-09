 
الأحد 09 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

منها دولتان عربيتان.. بلدان تحتفل بعيد الأضحى يوم الاثنين

تحري هلال شهر ذي الحجة في السعودية - (تعبيرية)
تحري هلال شهر ذي الحجة في السعودية - (أرشيفية)
خالفت بعض الدول الإسلامية والعربية موعد عيد الأضحى المبارك لهذا العام، والذي أعلنته المملكة العربية السعودية يوم الأحد الموافق 16 حزيران/ يونيو الحالي (10 ذو الحجة 1445).اضافة اعلان

ووفق ما كشفت الاستطلاعات، فإن هناك نحو 9 دول إسلامية وعربية تحتفل بالعيد يوم الاثنين، في توقيت مخالف للسعودية والدول الإسلامية والعربية الأخرى.


أكثر من نصف مليار مسلم يحتفلون بعيد الأضحى يوم الاثنين

ويبلغ عدد المسلمين حول العالم نحو 2.08 مليار نسمة وفقًا لتقديرات عام 2023 من استطلاعات الأمم المتحدة الأخيرة، بينهم نحو 636 مليونا و539 ألفا و985 مسلما يحتفلون بعيد الأضحى يوم الاثنين الموافق 17 حزيران/ يونيو 2024.

ومن بين أوائل الدول التي أعلنت مخالفة موعد بداية شهر ذي الحجة، كانت دولة عمان والتي يبلغ عدد المسلمين فيها نحو 2.9 مليون نسمة، تلتها دولة المغرب التي يبلغ عدد المسلمين فيها نحو 37,441,113 مليون نسمة.


دول مخالفة لموعد عيد الأضحى 2024

وخالفت 7 دول إسلامية أخرى موعد بداية ذي الحجة؛ وهي إندونيسيا وماليزيا وبروناي وبنجلاديش وباكستان وإيران وغانا؛ نظرا لأن بداية شهر ذي القعدة في هذه الدول كانت أيضا مخالفة.

وحول أعداد المسلمين، في هذه الدول، فهي كالآتي:

- إندونيسيا 243,298,715 نسمة، وتعد تلك الدولة من أكثر الدول التي تحتوي على أكبر عدد من المسلمين حول العالم.

- ماليزيا 22,902,635 نسمة.

- بروناي 340 ألف نسمة.

- بنجلاديش 158,525,744 مسلما.

- باكستان 236,321,096 مسلما.

- إيران 88,872,426 مسلما.

- غانا 3,860,000 نسمة.
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