من ضمنها عدم التصعيد بالقدس.. المقاومة تحدد شروطها لاستمرار التهدئة بغزة

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غزة - كشفت مصادر مطلعة عن بنود ما تم التوصل إليه بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي بوساطة مصرية وقطرية وأممية، وجرى بموجبه تعليق التظاهرات قرب السياج الأمني شرق قطاع غزة.وفي الضفة الغربية، تواصلت المسيرات المنددة بالاستيطان، حيث أصيب العشرات من المتظاهرين بالرصاص الحي والمطاطي، وأصيب آخرين بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع قوات الاحتلال.فيما، أدى عشرات آلاف المصلين صلاة الجمعة، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، وسط إجراءات عسكرية مشددة، فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب البلدة القديمة ومداخلها في القدس المحتلة.وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، أن نحو 40 ألف مُصلٍ، أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال الإسرائيلي، في شوارع المدينة ومحيط المسجد، والتي دققت في بطاقات المصلين الشخصية، وأعاقت ومنعت دخول العديد منهم.الى ذلك، تكثفت مباحثات التهدئة مع المقاومة خلال الأيام الماضية بتدخل الوسيط القطري، وتبعه المبعوث الأممي إلى الشرق الأوسط تور وينسلاند، وأخيرا الوسيط المصري الذي تمكّن من التوصل إلى صيغة لتهدئة الأوضاع شرق قطاع غزة، بعد تعهّدات إسرائيلية بعدم التصعيد في مدينة القدس والعودة إلى تفاهمات سيف القدس عام 2022.وفي تفاصيل المفاوضات، طالبت "حماس" بوقف الضغط الذي يمارسه الاحتلال على الحاضنة الشعبية للمقاومة والاهالي في قطاع غزة، بعدما شدّدت حكومة الاحتلال إجراءات الحصار، ما أثّر على عمل الحكومة في القطاع، وقدرتها على تقديم الخدمات الاهالي، وعلى دفع رواتب موظفيها.وشملت المطالب الفلسطينية مضاعفة عدد العمال الذين يُسمح لهم بالعمل في الداخل المحتل، بحسب أحد المصادر، الذي نقل تأكيدات الوسيط المصري بأن "حكومة الاحتلال سترفع بشكل عاجل عدد العمال ليصل إلى 20 ألفاً، بعدما كان 17500 عامل، على أن تتمّ زيادة أخرى خلال الفترة التي تليها، ليصل العدد إلى 30 ألف عامل خلال العام المقبل"، وذلك رهنا باستمرار حالة الهدوء في القطاع.وفي السياق نفسه، أشارت صحيفة "هآرتس" العبرية إلى أن "الحكومة الإسرائيلية بصدد اتخاذ تسهيلات جديدة، بزيادة عدد العمال المسموح لهم بالدخول من غزة إلى الداخل، بنحو 20 ألف عامل، وفقاً لخطة أعدتها المؤسسة الأمنية قبل بضعة أشهر".كذلك، طالبت "حماس" بزيادة قيمة المنحة القطرية لتغطي أعداداً جديدة من السكان الفقراء، في ظلّ معطيات حول زيادة نسبة الفقر داخل قطاع غزة إلى ما يفوق 70 % من المواطنين، وفق إحصاءات رسمية وأخرى دولية.وبحسب المصادر، تسلّم السفير القطري، محمد العمادي، مطلب "حماس" بالموافقة على كشوف صرف جديدة لعدد آخر من المستفيدين، أثناء زيارته الأخيرة إلى قطاع غزة، فيما أبلغ المصريون والقطريون الحركة بأن "لا مانع لدى الاحتلال من زيادة قيمة المنحة القطرية لتشمل أكثر من 100 ألف مواطن، والردّ على الكشوفات الجديدة، والموافقة على أن يعود الدعم القطري الذي يغطي جزءاً من فاتورة رواتب الموظفين الحكوميين في قطاع غزة بعد الأزمة الأخيرة التي أدت إلى تراجع نسبة الرواتب من 60 % إلى 55 %".وأكدت المصادر أن العودة للفعاليات ستكون مرهونة بتنفيذ التعهّدات التي قطعها الاحتلال أمام الوسطاء"، وفق ما أبلغت "حماس" المصريين، مشيرة إلى أن وقف الفعاليات "سيكون ليوم واحد، وملوّحة بأن "الشباب الثائر شرق غزة سيصعّد خطواته في حال كان هناك اعتداء في مدينة القدس خلال فترة الأعياد التي تتواصل حتى السابع مع الشهر المقبل، وأيضاً في حال عدم الإيفاء بالتفاهمات.وكانت سلطات الاحتلال فتحت حاجز بيت حانون أمام عمال قطاع غزة بعد نحو أسبوعين من الإغلاق.بالتزامن مع ذلك علق "الشباب الثائر" الفعاليات الشعبية شرق قطاع غزة.ميدانيا، أصيب 4 فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، أمس، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مسيرة قرية كفر قدوم الأسبوعية، شرق قلقيلية.وقالت مصادر محلية، إن جيش الاحتلال أطلق الرصاص المعدني، والغاز السام المسيل للدموع صوب المشاركين في المسيرة الأسبوعية، والتي انطلقت تنديدا بالجرائم المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ما أدى لإصابة 4 منهم بالرصاص، والعشرات بالاختناق، نقلت إحداها الى المستشفى، فيما عولجت باقي الإصابات ميدانيا.كما، أصيب عدد من المتظاهرين، ومتضامن وصحفية أجنبيان، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مسيرة ضد الاستيطان في قرية بيت دجن شرق نابلس.وأفاد مدير الإسعاف في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، بأن 3 فلسطينيين أصيبوا بقنابل غاز بشكل مباشر، أحدهم بالوجه، واثنان بالصدر، وتم تقديم العلاج لهم ميدانيا.وأضاف بأن الطواقم قدمت العلاج لـ23 حالة اختناق بالغاز السام أيضا، من بينهم صحفية ومتضامن أجنبيان.وانطلقت المسيرة عقب صلاة الجمعة بدعوة من اللجنة الشعبية للدفاع عن أراضي بيت دجن، تجاه الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها من قبل المستوطنين.وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حاجزي حوارة وبيت فوريك العسكريين في محيط نابلس، ومنعت السكان من الدخول إلى المدينة.وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال المتواجدة على الحاجزين، منعت الفلسطينيين من الدخول إلى المدينة، ما تسبب بأزمة خانقة في المكان.وأيضا، أصيب شاب برصاصة معدنية في عينه، فجر أمس، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.واقتحمت قوات الاحتلال مخيم قلنديا، واندلعت مواجهات عنيفة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي بكثافة صوب الشبان، فيما ألقى الشبان الحجارة والزجاجات الحارقة.وأكدت مصادر محلية إصابة شاب إصابة خطيرة في عينه، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.وأصيب، فلسطيني جراء استهداف مركبته برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي الحي، واعتقل آخر، في مدينة البيرة.وقالت مصادر أمنية إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب مركبة، بالقرب من حاجز البيرة الشمالي، ما أدى لإصابة شخص -لم تعرف هويته بعد-، ودون أن تتضح تفاصيل عن وضعه الصحي.وأشارت المصادر الى أن تلك القوات اعتقلت فلسطيني، بعد أن داهمت منزله في حي البالوع بالمدينة.وفي سياق آخر، اندلعت مواجهات في بلدة بيرزيت شمال رام الله بين الشبان وجنود الاحتلال.في الوقت ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال شابا على حاجز عسكري جنوب أريحا.وأفاد مدير نادي الأسير في أريحا عيد براهمة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أحمد حسني العيوطي (23 عاما) من سكان مخيم عقبة جبر جنوب أريحا، وذلك أثناء مروره عبر حاجز عسكري مقام على مدخل المدينة الجنوبي.كما اعتقلت شقيقين من بلدة ديراستيا غرب سلفيت، حيث اعتقلت كلا من: رئيس بلدية ديراستيا فراس ذياب، وشقيقه علي، أثناء مشاركتهما في المسيرة الأسبوعية، وأداء الصلاة فوق أراضي منطقة القعدة، المهددة بالاستيلاء عليها من قبل الاحتلال والمستوطنين.-(وكالات)