الأحد 08 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

من هو الجنرال الإسرائيلي البارز "نمرود" الذي تم أسره؟

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الجنرال نمرود
قالت مصادر رسمية في المقاومة الفلسطينية انها تمكنت من اسر جنرال اسرائيلي بارز هو قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الاسرائيلي العميد نمرود ألوني.

وقد انتشرت صور لمسلحين خلال القبض على ألوني، وذلك على مستوى واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.اضافة اعلان

من هو الجنرال الإسرائيلي نمرود ألوني؟

الجنرال نمرود ألوني، من مواليد العام 1973 بقرية عين كارم بالقدس
انضم للجيش بالعام 1991، وهو القائد السابق لفرقة غزة التابعة لجيش الاحتلال، وأحد كبار القادة العسكريين في اسرائيل. 

الجنرال نمرود ألوني، ضمن الشخصيات العسكرية المعروفة في الجيش الإسرائيلي
يعرف اسمه في بعض الدول العربية، فهو المُكلف بملف التحقيق الخاص في واقعة مقتل الجنود الإسرائيليين على الحدود المصرية.

وهو قائد فرقة غزة المسؤولة عن القطاع في الجيش الإسرائيلي، وله دور كبير في اتخاذ أي قرارات عسكرية تجاه قطاع غزة و كان عاملاً رئيسياً في عديد الانتهاكات والجرائم التي شهدها قطاع غزة و خدم بسلاح المظليين، قبل أن يتم تعيينه قائدا للكتيبة 35 بسلاح المظليين، التابعة لفرقة النار، والتي شاركت في الأحداث جنوبي لبنان، ما بين السنوات 1998- 1999.

وقد تم تعيينه قائدا لسيرت المظليين، الوحدة الخاصة، بين السنوات 2001-2002، والتي شارك من خلالها في أحداث انتفاضة الأقصى بالضفة الغربية وفي عام 2005، تم ترفيعه لرتبة مقدم، وتعيينه قائدا لكتيبة الجوالة بسلاح المظليين، وشارك خلالها في حرب لبنان الثانية.

تم تعيين نمرود قائدا للوحدة الخاصة ماجلان، في عام 2008، وعمل بقيادتها حتى العام 2010 وتم ترفيعه لرتبة عقيد، وتعيينه قائد لواء السامرة، وخدم بهذا المنصب حتى العام 2012.

في 2012 شهد مقتل 5 مستوطنين قرب نابلس، نقل نمرودي للتعليم، إلى أن عاد في العام 2013 للجيش الإسرائيلي، حيث تم تعيينه قائدا لفرقة النار و في العام التالي تم تعيينه قائدا لقاعدة التدريبات العسكرية "لخيش" بالجنوب، وعمل بهذا المنصب حتى العام 2015.

وتمت ترقيته لرتبة عميد بالعام 2017، بعد ذلك تم تعيينه قائدا لقسم التدريب بذراع البر، وعمل بهذا المنصب حتى العام 2018، وفق وسائل إعلام فلسطينية.
نهاية العام 2018، تم تعيينه بمنصب الضابط الرئيسي لقوات المشاة بسلاح المظليين  وخدم بهذا المنصب حتى نهاية العام 2019.

وفي أغسطس 2020، تم تعيينه قائد لفرقة غزة بالمنطقة الجنوبية المسئولة عن القطاع في الجيش الإسرائيلي.
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