من هو "السنوار" الذي اعتقله الاحتلال في غزة؟! (صورة)

نفت مصادر فلسطينية في غزة، الإثنين، بعضها مقرب من حركة حماس، اعتقال يحيى السنوار رئيس الحركة في قطاع غزة، بعد تلميحات إسرائيلية بهذا الشأن.



وكانت مصادر إسرائيلية قد لمحت، دون تأكيد رسمي، إلى اعتقال يحيى السنوار، بعد نشر الجيش الإسرائيلي صورة لفلسطيني مكبل اليدين ومعصوب العينين، تشبه ملامحه يحيى السنوار، إلى حد كبير.

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وأكد ناشطون فلسطينيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن الشخص المعتقل يدعى حسين المصري واعتقل من منزله في غزة.



وقال أدهم أبوسلمية المتحدث السابق باسم لجنة كسر الحصار عن غزة عبر حسابه في منصة "إكس" إن الجيش الإسرائيلي "قام باعتقال المريض المسن/ حسين المصري من منزله، وقام بتعذيبه بوحشية والتقط له صوراً كونه يُشبه السنوار".



بدوره، قال رامي عبده رئيس المركز الأورومتوسطي عبر منصة "إكس": "جيش الاحتلال يجرد المسن حسين المصري من ثيابه ويعتقله من منزله ويعذبه ويلتقط صوراً له من باب الدعاية والخداع بسبب شبهه بأحد قادة حماس.



وكان الصحفي والأكاديمي الإسرائيلي إيدي كوهين قد نشر صورة لشبيه يحيى السنوار، التي جرى تداولها بشكل واسع عبر مواقع التواصل، معلقاً عليها بسؤال: "من هذا الإرهابي؟"