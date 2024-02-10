من يكون؟... شولتس يلتقي شبيهه في الكونغرس الأميركي

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ما هو القاسم المشترك بين عضو مجلس الشيوخ الأميركي من ولاية ديلاوير والمستشار الألماني أولاف شولتس؟ اتضح أن هناك الكثير من الأمور المشابهة - على ما يبدو - وفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).التقى كريس كونز وأولاف شولتس في واشنطن العاصمة يوم الخميس. بعد ذلك، التقطا صورة «سيلفي» معاً، تم نشرها عبر الإنترنت، وطرحا نفس السؤال على المتابعين: «من يكون من؟»، في إشارة إلى الشبه الواضح بين الرجلين.بين شعرهما الرمادي المتطابق تقريباً، وصلعهما في منتصف العمر، وابتساماتهما؛ كان من الصعب للوهلة الأولى معرفة من هو من فعلياً.ولا يُعرف شولتس، زعيم الحكومة الائتلافية المكونة من ثلاثة أحزاب في ألمانيا والتي وصلت إلى السلطة في عام 2021، بروح الدعابة عادة، لكن السياسي اليساري المخضرم سارع إلى الانضمام إلى المرح.وكتب المستشار شولتس على موقع «إكس» - (تويتر) سابقاً - في إعادة نشر الصورة: «من الرائع أن أرى شبيهي مرة أخرى».لا يشترك الاثنان في نفس العمر النسبي - 60 و65 عاماً - أو نفس الطول النسبي - نحو 5 أقدام و7 بوصات - فحسب، بل يشتركان أيضاً في حب السياسة والشعور بالحاجة الملحة لإرسال المزيد من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا.وصل شولتس إلى واشنطن العاصمة لعقد اجتماع مقرر مع الرئيس جو بايدن لتشجيع الدعم لأوكرانيا، والتأكيد على مخاطر الفشل في إرسال مساعدات إضافية.والتقى مع كونز ومشرعين آخرين يوم الخميس ليرسل لهم نفس الرسالة.وتأتي زيارة شولتس في الوقت الذي يتدافع فيه المشرعون في الكونغرس لمعرفة كيفية تمرير مساعدات إضافية لأوكرانيا وإسرائيل وسط معارضة شديدة من الجمهوريين.وكتب الزعيم الألماني في مقال افتتاحي لصحيفة «وول ستريت جورنال» نُشر يوم الخميس: «الآخرون في جميع أنحاء العالم يراقبون عن كثب لمعرفة ما إذا كان من الممكن استغلال هذه الانقسامات... علينا أن نثبت خطأهم من خلال إقناع المواطنين على جانبي المحيط الأطلسي بأن النصر الروسي سيجعل العالم مكاناً أكثر خطورة بكثير».-(وكالات)