مواجهات طاحنة بين المقاومة والاحتلال قبيل الهدنة

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فيما أعلنت المقاومة الفلسطينية أنها تخوض مع الاحتلال اشتباكات في عدة محاور بمدينة غزة وشمالي القطاع، اعترف جيش الاحتلال بمقتل جنديين وإصابة 5 في المعارك الجارية.ووفق تعداد الاحتلال فإن الحصيلة الإجمالية لقتلى الاحتلال وصلت إلى 70 قتيلا منذ بدء التوغل البري في القطاع يوم 27 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، في حين تقول المقاومة الفلسطينية إن خسائر الاحتلال الحقيقية أكبر من ذلك بكثير.وخلال الأيام الماضية تزايدت أعداد قتلى جيش الاحتلال مع اشتداد المعارك مع المقاومة على عدد من محاور القتال.وفي سياق مواز، ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية نقلا عن الجيش أن هناك حاليا أكثر من 10 آلاف جندي إسرائيلي منتشرين في قطاع غزة في الحرب، يتمركز معظمهم بشكل رئيسي في أحياء الزيتون وجباليا بمدينة غزة.ومنذ بداية الهجوم البري الإسرائيلي هناك أيضا حالات عدة قتل فيها عناصر من قوات الاحتلال بنيران صديقة، حسبما ذكرت صحيفة هآرتس.إلى ذلك قالت وزارة الصحة في غزة إن عشرات الشهداء سقطوا في قصف إسرائيلي استهدف المستشفى الإندونيسي، كما سقط عشرات الشهداء والجرحى بين المرضى والطاقم الطبي في قصف طال كذلك مستشفى العودة، وأكدت أن الاحتلال يستهدف بشكل متزامن مستشفيات في شمال غزة.من جانبه، قال المدير العام لمكتب الإعلام الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة إن دبابات جيش الاحتلال الإسرائيلي وطائرات مسيرة قصفت المستشفى الإندونيسي بشكل مباشر، فيما حذّر أكثر من مصدر من هذا التصعيد وتداعياته على مئات المصابين.وأوضح الثوابتة أنه يتوقع استشهاد أعداد كبيرة شمال غزة بسبب قطع الماء والغذاء، كما أن الوضع في جنوب غزة يتدهور بشكل سريع، وتابع "نحن أمام كارثة حقيقية".وذكرت وزارة الصحة في غزة أن جميع مستشفيات شمال القطاع خرجت من الخدمة، وأنها تنسق مع الأمم المتحدة لإخلاء المستشفى الإندونيسي المحاصر.من جانبه، قال المدير العام لوزارة الصحة في غزة منير البرش إنه لا يوجد علاج لنحو 550 شخصا في المستشفى الإندونيسي بسبب الحصار الإسرائيلي، مشيرا إلى أن حصار المستشفى أدى إلى استشهاد بعض المصابين في الطريق.وبين أن من لا يموت بالقصف الإسرائيلي يموت بالنزيف بسبب عدم وصوله إلى المستشفى.أما المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة الدكتور أشرف القدرة فقال إن جميع المستشفيات ذات طابع طبي وإنساني، ولن ينجح الاحتلال في تزوير أدلة لإثبات عكس ذلك.وقال إن الاحتلال يصعّد ضد المستشفى الإندونيسي، كما حصل في مجمع الشفاء الطبي والذي تحول إلى مقبرة لكل من فيه وثكنة للتحقيق مع المدنيين والطاقم الطبي.كما قال إن مستشفيات شمال غزة خرجت من الخدمة تماما، لافتا إلى أن نسبة الإشغال في مستشفياتغزة تصل إلى 190 %.قالت منظمة العفو الدولية إنها وثقت أدلة دامغة على ارتكاب القوات الإسرائيلية جرائم حرب في هجومها على غزة. وتحدثت عن استهتار إسرائيلي صارخ بحياة الفلسطينيين.وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية أظهرت مجددا "لامبالاة مروعة إزاء الخسائر الكارثية التي تلحق بالمدنيين" جراء غاراتها المتواصلة على قطاع غزة.وأعلنت وزارة الصحة في غزة إجلاء 200 مريض من المستشفى الإندونيسي في مدينة غزة إلى جنوب القطاع بعد ساعات من تعرضه للقصف الدامي، الذي استنكرته جاكرتا وأكدت استمرار دعمها للفلسطينيين في غزة.وأعربت منظمة الصحة العالمية عن شعورها بالفزع إزاء الهجوم الذي استهدف المستشفى الإندونيسي.وأوضحت المنظمة في بيان نشر أول من أمس أن المستشفى تعرض لأضرار بسبب ما لا يقل عن 5 هجمات منذ السابع من الشهر الماضي، وأفادت التقارير بأن الهجوم الأخير أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 12 شخصا، من بينهم مرضى ومرافقوهم المقيمون في المستشفى.وأضافت "وفقا لآخر التقارير، ما يزال المستشفى الإندونيسي محاصرا، ولم يسمح لأحد بالدخول أو الخروج منه، كما وردت تقارير عن إطلاق نار باتجاه أولئك الذين حاولوا المغادرة، ولكن لم تقع إصابات أو وفيات حتى الآن.من جهتها، قالت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مرسودي في تصريح من العاصمة الصينية بكين إن "إندونيسيا تستنكر بأشد العبارات الهجمات الإسرائيلية على المستشفى في غزة".وأضافت مرسودي أنها تزور الصين ضمن وفد منظمة التعاون الإسلامي بهدف حشد التأييد الدولي لتنفيذ وقف فوري لإطلاق النار.ويأتي تصريح الوزيرة الإندونيسية بعد تصريح آخر للرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو في جاكرتا أكد فيه أن بلاده ستظل تقدم الدعم السياسي للشعب الفلسطيني وستظل تؤيد نضاله.كما استنكرت لجنة الإنقاذ والطوارئ الطبية الإندونيسية (ميرسي إندونيسيا)، وهي جمعية إغاثة غير حكومية أشرفت على بناء المستشفى الإندونيسي في غزة، الهجمات التي تعرضت لها المستشفى وقالت إنه أمر مؤسف.وتساءلت اللجنة عن تطبيق القانون الدولي الحامي للمستشفيات وطالبت إسرائيل بعدم المساس بحرمة المستشفيات.في غضون ذلك واصل جيش الاحتلال قصف مناطق متفرقة من قطاع غزة، فقد استهدفت غاراته مدرسة حفصة بمنطقة الفالوجة غرب جباليا شمالي قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد وإصابة العديد من النازحين، بينهم أطفال ونساء.كما استشهد عدد آخر من الغزيين إثر قصف طال 9 منازل على الأقل في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.وأعاد جيش الاحتلال استهدافه للأبراج ما أدى انقطاع الاتصالات عن مدينة غزة وشمالي القطاع.وكان أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام قد أعلن في كلمة مسجلة أول من أمس خوض مقاتلي القسام معارك ضارية على محاور التوغل خصوصا في بيت حانون وجباليا والتوام وحي الزيتون، وتدمير 60 آلية ومدرعة، بينها 10 ناقلات جند خلال الأيام الثلاثة الماضية.كما أكد أبو عبيدة أن مقاتلي القسام نفذوا عددا من العمليات النوعية والكمائن ضد قوات الاحتلال وكبدوه خسائر كبيرة وأوقعوا عددا من جنوده بين قتيل وجريح.من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 10 ضباط وجنود وإصابة 4 في غزة منذ الأحد الماضي، ليصل عدد الجنود والضباط الذين أعلن الاحتلال مقتلهم منذ بدء عملية "طوفان الأقصى".وفي السياق ذاته، أظهرت صور أقمار صناعية اتخاذ قوات الاحتلال الإسرائيلي محيط مستشفى الشفاء ومدارس إيواء النازحين منطقة تمركز وتمترس للآليات العسكرية.-(وكالات)