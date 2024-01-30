الثلاثاء 30 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"موت مسجل".. هند المحاصرة أمام مصير مجهول بعد استهداف عائلتها

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هند المحاصرة

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن مصير المسعفين الذين توجهوا أمس الاثنين لإنقاذ الطفلة هند (6 أعوام) المحاصرة داخل مركبة في مدينة غزة، ما يزال مجهولا.

وأوضحت الجمعية في بيان اليوم الثلاثاء، أنها فقدت الاتصال بالمسعفين ولا تعرف ما إذا كانوا نجحوا في مهمتهم ام لا.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي حاصرت أمس الاثنين الطفلة هند داخل مركبة في منطقة محطة فارس للمحروقات بمدينة غزة بعد أن استهدفت عائلتها.

وأشارت الجمعية إلى أن الطفلة هند كانت برفقة عائلة عم والدتها بشار حمادة عندما أطلقت قوات الاحتلال النار على المركبة التي كانوا يستقلونها ما أسفر عن استشهاد كل من فيها "6 أفراد"، وبقيت هند محاصرة داخلها.

كما وثق الهلال الأحمر في تسجيل صوتي لحظة إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على الطفلة ليان حمادة (15 عاما) حينما كانت تتحدث على الهاتف مع طاقم الهلال الأحمر طالبة النجدة، بعد إطلاق الاحتلال النار على السيارة التي كانت تركبها مع عائلتها بمدينة غزة وسط القطاع.

وفي حين استشهدت ليان، بقيت هند محاصرة داخل السيارة التي تحيط بها دبابات الاحتلال وجنوده.

وأكد الهلال الأحمر أنه منذ 18 ساعة، لا أنباء عن الطاقم الذي ذهب لإنقاذ الطفلة هند.

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