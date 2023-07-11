الأربعاء 12 تموز 2023
النسخة المطبوعة

موسكو: ذخائرنا العنقودية أكثر فاعلية من التي لدى واشنطن

روسيا وأمريكا
روسيا وأمريكا
بعد إعلان واشنطن تزويد كييف بقنابل عنقودية، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، إن الذخائر العنقودية الروسية أكثر فاعلية من تلك التي لدى الأميركيين، محذرا من أنه "إذا استخدمت الذخائر العنقودية الأميركية على الأراضي الروسية سنرد عليها بالمثل".اضافة اعلان
وقال شويغو "سيؤدي نقل الذخائر العنقودية الأميركية إلى كييف لإطالة أمد الصراع"، مضيفا أن روسيا امتنعت عن استخدام الذخائر العنقودية "إدراكا منها للتهديد الذي تشكله هذه الذخائر على السكان المدنيين".
"لا إجماع داخل الناتو"
وكان مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، قد أشار في وقت سابق اليوم إلى أن العديد من الدول الأعضاء في الناتو لا توافق على قرار الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية، لكن ذلك لا يؤدي إلى انقسام في صفوف الحلف.

وقال سوليفان في إفادة صحافية: "بالطبع، أعلنت العديد من الدول أنها لن تدعم مثل هذه الخطوة بسبب الالتزامات القانونية، ورأيي هو أن الاختلاف في وجهات النظر حول تزويد نوع معين واحد من الذخيرة لم يكن له تأثير كبير على الوحدة الدائمة والمستقرة تاريخياً لحلف الناتو"، مضيفاً أن "الشائعات حول "موت وحدة الناتو" مبالغ فيها"، وفق وكالة "تاس" الروسية.
"تدبير مؤقت"
فيما أكد أن تزويد كييف بالذخائر العنقودية سيكون تدبيراً مؤقتاً حتى تتم زيادة إنتاج القذائف التقليدية وتجديد المخزونات، مردفاً: "منذ بضعة أشهر، بدأنا بزيادة إنتاج الذخيرة بشكل جدي، وبمجرد وصول كمياتها إلى المستوى المطلوب لتلبية احتياجات أوكرانيا لن تكون هناك حاجة إلى التزويد بالقذائف العنقودية".


بعد إعلان واشنطن تزويد كييف بقنابل عنقودية، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، إن الذخائر العنقودية الروسية أكثر فاعلية من تلك التي لدى الأميركيين، محذرا من أنه "إذا استخدمت الذخائر العنقودية الأميركية على الأراضي الروسية سنرد عليها بالمثل".
العرب والعالمزيلينسكي: من العبث ألا تحصل أوكرانيا على عضوية الناتو
وقال شويغو "سيؤدي نقل الذخائر العنقودية الأميركية إلى كييف لإطالة أمد الصراع"، مضيفا أن روسيا امتنعت عن استخدام الذخائر العنقودية "إدراكا منها للتهديد الذي تشكله هذه الذخائر على السكان المدنيين".


"لا إجماع داخل الناتو"
وكان مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، قد أشار في وقت سابق اليوم إلى أن العديد من الدول الأعضاء في الناتو لا توافق على قرار الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية، لكن ذلك لا يؤدي إلى انقسام في صفوف الحلف.
وقال سوليفان في إفادة صحافية: "بالطبع، أعلنت العديد من الدول أنها لن تدعم مثل هذه الخطوة بسبب الالتزامات القانونية، ورأيي هو أن الاختلاف في وجهات النظر حول تزويد نوع معين واحد من الذخيرة لم يكن له تأثير كبير على الوحدة الدائمة والمستقرة تاريخياً لحلف الناتو"، مضيفاً أن "الشائعات حول "موت وحدة الناتو" مبالغ فيها"، وفق وكالة "تاس" الروسية.
"تدبير مؤقت"
فيما أكد أن تزويد كييف بالذخائر العنقودية سيكون تدبيراً مؤقتاً حتى تتم زيادة إنتاج القذائف التقليدية وتجديد المخزونات، مردفاً: "منذ بضعة أشهر، بدأنا بزيادة إنتاج الذخيرة بشكل جدي، وبمجرد وصول كمياتها إلى المستوى المطلوب لتلبية احتياجات أوكرانيا لن تكون هناك حاجة إلى التزويد بالقذائف العنقودية".




Play Video
يذكر أن الولايات المتحدة كانت أعلنت، الجمعة، قرارها تزويد أوكرانيا بقنابل عنقودية للمرة الأولى منذ بدء العملية العسكرية الروسية.
"قرار صعب للغاية"
أتى القرار الذي أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أن اتخاذه كان "صعباً للغاية" في وقت تعاني فيه قوات كييف للتقدم ميدانياً في هجوم مضاد أطلقته قبل شهر لاستعادة أراض تسيطر عليها روسيا في شرق أوكرانيا وجنوبها.
فيما أكدت واشنطن حصولها على ضمانات من كييف بأن هذه الأسلحة التي حظرتها دول عدة، لن تستخدم ضد المدنيين.
حظر استخدامها
يشار إلى أن القرار الأميركي أثار انتقاد أطراف عدة خصوصاً من المنظمات غير الحكومية.
وتحظر عشرات الدول استخدام هذه الذخائر بموجب اتفاقية أوسلو 2008. لكن العديد من البلدان الأخرى لم تصادق عليها، ومنها الولايات المتحدة وأوكرانيا والصين وروسيا.-(وكالات)
artificial-intelligence-4111582_1920

ما ترتيب الدول العربية على المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي؟ منذ15 ساعة

unnamed-1

السعودية.. إعدام شخص ارتكب جريمة مروعة بحق زوجته 10 تموز 2023

جيش الاحتلال

إصابة مستوطن إسرائيلي بعملية طعن غرب رام الله 10 تموز 2023

1077532720_0_0_2993_1685_1920x0_80_0_0_69b1a7066ab2756ee810144fed21c9d2

شرط جديد ومفاجئ لأردوغان للموافقة على انضمام السويد للناتو 10 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
مجلس الأمن

مجلس الأمن يفشل في تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود لسوريا

منذ4 ساعة
WhatsApp Image 2023-07-11 at 8.30.26 PM

الكويت: لن تغادر أي مركبة أجنبية إلا بعد دفع المخالفات المرورية

منذ5 ساعة
1689094881179

الأشغال الفلسطينية تنتهي من إزالة الركام ضمن عملية إعادة إعمار جنين

منذ5 ساعة
شرطة الاحتلال الإسرائيلي

شرطة الاحتلال الإسرائيلي تقمع رافضي الانقلاب القضائي

منذ5 ساعة
WhatsApp Image 2023-07-11 at 7.03.35 PM

عدد سكان العراق يتجاوز 43 مليون نسمة

منذ6 ساعة
1200px-Storm_Shadow_p1220865

أول رد من موسكو على قرار ماكرون تزويد أوكرانيا بصواريخ سكالب

منذ11 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

تصغير أكتاف.. لماذا؟

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

تهديدات على الأمن الوطني الأردني

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

هذه العقدة التي تستحكم بنا

ماهر أبو طير |اليوم

نون الغواية

نادر رنتيسي |اليوم

انهيار السلطة "زعتري 2"

سائد كراجة |اليوم

الحكومة والرياضة

خالد خطاطبة |اليوم
ترجمات
بطارية من النظام الصاروخي MLR تطلق النار من على عربة مجنزرة – (أرشيفية) ‏

‏الذخائر العنقودية لن تكسب الحرب في أوكرانيا

ترجمات | منذ3 ساعة
أطفال ونساء من عائلات "داعش" في مخيم الهول في سورية - (أرشيفية)

مستقبل الإعادة إلى الوطن من شمال شرق سورية

ترجمات |10 تموز 2023
اتفاقيات كامب ديفيد، 1978: لوحة معروضة في المتحف الحربي القومي بالقاهرة – (المصدر)

على خطى لورانس العرب (6-6): لورانس في ظلال القاهرة‏

ترجمات |09 تموز 2023
شاخصة تحذيرية إسرائيلية في منطقة الحدود الشمالية مع سورية - (أرشيفية)

كيف خسرت إسرائيل الحرب الأهلية السورية؟

ترجمات |08 تموز 2023
تمرد "فاغنر" في روسيا

ردود الفعل الإيرانية على تمرد "فاغنر" في روسيا

ترجمات |05 تموز 2023
الجنرال اللنبي في القدس بعد الاستيلاء عليها من العثمانيين - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (6-3): مدينة تبوك الحجازية‏

ترجمات |04 تموز 2023
 