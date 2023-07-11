موسكو: ذخائرنا العنقودية أكثر فاعلية من التي لدى واشنطن

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بعد إعلان واشنطن تزويد كييف بقنابل عنقودية، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، إن الذخائر العنقودية الروسية أكثر فاعلية من تلك التي لدى الأميركيين، محذرا من أنه "إذا استخدمت الذخائر العنقودية الأميركية على الأراضي الروسية سنرد عليها بالمثل".وقال شويغو "سيؤدي نقل الذخائر العنقودية الأميركية إلى كييف لإطالة أمد الصراع"، مضيفا أن روسيا امتنعت عن استخدام الذخائر العنقودية "إدراكا منها للتهديد الذي تشكله هذه الذخائر على السكان المدنيين"."لا إجماع داخل الناتو"وكان مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، قد أشار في وقت سابق اليوم إلى أن العديد من الدول الأعضاء في الناتو لا توافق على قرار الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية، لكن ذلك لا يؤدي إلى انقسام في صفوف الحلف.وقال سوليفان في إفادة صحافية: "بالطبع، أعلنت العديد من الدول أنها لن تدعم مثل هذه الخطوة بسبب الالتزامات القانونية، ورأيي هو أن الاختلاف في وجهات النظر حول تزويد نوع معين واحد من الذخيرة لم يكن له تأثير كبير على الوحدة الدائمة والمستقرة تاريخياً لحلف الناتو"، مضيفاً أن "الشائعات حول "موت وحدة الناتو" مبالغ فيها"، وفق وكالة "تاس" الروسية."تدبير مؤقت"فيما أكد أن تزويد كييف بالذخائر العنقودية سيكون تدبيراً مؤقتاً حتى تتم زيادة إنتاج القذائف التقليدية وتجديد المخزونات، مردفاً: "منذ بضعة أشهر، بدأنا بزيادة إنتاج الذخيرة بشكل جدي، وبمجرد وصول كمياتها إلى المستوى المطلوب لتلبية احتياجات أوكرانيا لن تكون هناك حاجة إلى التزويد بالقذائف العنقودية".بعد إعلان واشنطن تزويد كييف بقنابل عنقودية، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، إن الذخائر العنقودية الروسية أكثر فاعلية من تلك التي لدى الأميركيين، محذرا من أنه "إذا استخدمت الذخائر العنقودية الأميركية على الأراضي الروسية سنرد عليها بالمثل".العرب والعالمزيلينسكي: من العبث ألا تحصل أوكرانيا على عضوية الناتووقال شويغو "سيؤدي نقل الذخائر العنقودية الأميركية إلى كييف لإطالة أمد الصراع"، مضيفا أن روسيا امتنعت عن استخدام الذخائر العنقودية "إدراكا منها للتهديد الذي تشكله هذه الذخائر على السكان المدنيين"."لا إجماع داخل الناتو"وكان مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، قد أشار في وقت سابق اليوم إلى أن العديد من الدول الأعضاء في الناتو لا توافق على قرار الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية، لكن ذلك لا يؤدي إلى انقسام في صفوف الحلف.وقال سوليفان في إفادة صحافية: "بالطبع، أعلنت العديد من الدول أنها لن تدعم مثل هذه الخطوة بسبب الالتزامات القانونية، ورأيي هو أن الاختلاف في وجهات النظر حول تزويد نوع معين واحد من الذخيرة لم يكن له تأثير كبير على الوحدة الدائمة والمستقرة تاريخياً لحلف الناتو"، مضيفاً أن "الشائعات حول "موت وحدة الناتو" مبالغ فيها"، وفق وكالة "تاس" الروسية."تدبير مؤقت"فيما أكد أن تزويد كييف بالذخائر العنقودية سيكون تدبيراً مؤقتاً حتى تتم زيادة إنتاج القذائف التقليدية وتجديد المخزونات، مردفاً: "منذ بضعة أشهر، بدأنا بزيادة إنتاج الذخيرة بشكل جدي، وبمجرد وصول كمياتها إلى المستوى المطلوب لتلبية احتياجات أوكرانيا لن تكون هناك حاجة إلى التزويد بالقذائف العنقودية".Play Videoيذكر أن الولايات المتحدة كانت أعلنت، الجمعة، قرارها تزويد أوكرانيا بقنابل عنقودية للمرة الأولى منذ بدء العملية العسكرية الروسية."قرار صعب للغاية"أتى القرار الذي أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أن اتخاذه كان "صعباً للغاية" في وقت تعاني فيه قوات كييف للتقدم ميدانياً في هجوم مضاد أطلقته قبل شهر لاستعادة أراض تسيطر عليها روسيا في شرق أوكرانيا وجنوبها.فيما أكدت واشنطن حصولها على ضمانات من كييف بأن هذه الأسلحة التي حظرتها دول عدة، لن تستخدم ضد المدنيين.حظر استخدامهايشار إلى أن القرار الأميركي أثار انتقاد أطراف عدة خصوصاً من المنظمات غير الحكومية.وتحظر عشرات الدول استخدام هذه الذخائر بموجب اتفاقية أوسلو 2008. لكن العديد من البلدان الأخرى لم تصادق عليها، ومنها الولايات المتحدة وأوكرانيا والصين وروسيا.-(وكالات)