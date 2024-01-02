ميقاتي: هجوم الضاحية جريمة إسرائيلية هدفها إدخال لبنان بمرحلة جديدة

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قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إن الانفجار الذي وقع مساء اليوم في الضاحية الجنوبية ببيروت جريمة إسرائيلية تهدف لإدخال لبنان في مرحلة جديدة.