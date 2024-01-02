الثلاثاء 02 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ميقاتي: هجوم الضاحية جريمة إسرائيلية هدفها إدخال لبنان بمرحلة جديدة

رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي
رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي

قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إن الانفجار الذي وقع مساء اليوم في الضاحية الجنوبية ببيروت جريمة إسرائيلية تهدف لإدخال لبنان في مرحلة جديدة.اضافة اعلان
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