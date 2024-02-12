نائبة أميركية: بلادنا تمول ذبح الفلسطينيين

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قالت النائبة الديمقراطية كوري بوش ان الولايات المتحدة تمول عملية النزوح الجماعي للفلسطينيين وذبحهم.وأضافت بوش : علينا إنهاء هذا التواطؤ واستعادة إنسانيتنا وتسهيل وقف دائم لإطلاق النار الآن.