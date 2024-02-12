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الإثنين 12 شباط 2024
1:22 ص
نائبة أميركية: بلادنا تمول ذبح الفلسطينيين
الرئيس الأميركي جو بايدن يحتضن بنيامين نتنياهو في زيارته لإسرائيل بعد هجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)
قالت النائبة الديمقراطية كوري بوش ان الولايات المتحدة تمول عملية النزوح الجماعي للفلسطينيين وذبحهم.
وأضافت بوش : علينا إنهاء هذا التواطؤ واستعادة إنسانيتنا وتسهيل وقف دائم لإطلاق النار الآن.
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