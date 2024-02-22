الخميس 22 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

نائب أميركي يعلق على صور أشلاء أطفال غزة: يجب قتلهم جميعاً (فيديو)

النائب الجمهوري آندي أوغلز
النائب الجمهوري آندي أوغلز

 قال النائب الجمهوري، آندي أوغلز، الذي تحوم بشأنه الكثير من التساؤلات بشأن تعليمه وحياته المهنية والشخصية، رداً على سؤال يتعلق بمسؤولية الولايات المتحدة عن استشهاد عشرات الآلاف من الأطفال والمدنيين في الحرب الإسرائيلية على غزة إنه يجب “قتلهم جميعاً”.

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 هذه الإجابة المفزعة تكشف كما قال العديد من المعلقين على مواقع التواصل الاجتماعي “الجزء الصامت في الكونغرس بصوت عال”، وهي إجابة تفيد بكل وضوح عن مدى مسؤولية الولايات المتحدة في جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة.


وكتبت ناشطة تدعى سارة راو على موقع “إكس” إن بايدن وحكومته والكونغرس مجموعة من مجرمي الحرب.


وقد ترددت الكثير من التساؤلات بشأن الحياة الشخصية والمهنية للنائب الجمهوري عن ولاية تينيسي حيث قال إنه حصل على شهادة تعليمية عليا على الرغم من أن الكشوفات التعليمية تظهر بأنه رسب في كل مادة، وتساءلت الصحف عن مصدر الأموال الغامضة في حملته الانتخابية حيث حصل على 320 ألف دولار بدون توضيح معقول عن مصدرها.

 


وقدم النائب المثير للجدل في وقت سابق مشروع قانون يحظر على حملة الهوية الفلسطينية دخول الولايات المتحدة.

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