نائب أميركي يعلق على صور أشلاء أطفال غزة: يجب قتلهم جميعاً (فيديو)

قال النائب الجمهوري، آندي أوغلز، الذي تحوم بشأنه الكثير من التساؤلات بشأن تعليمه وحياته المهنية والشخصية، رداً على سؤال يتعلق بمسؤولية الولايات المتحدة عن استشهاد عشرات الآلاف من الأطفال والمدنيين في الحرب الإسرائيلية على غزة إنه يجب “قتلهم جميعاً”.

هذه الإجابة المفزعة تكشف كما قال العديد من المعلقين على مواقع التواصل الاجتماعي “الجزء الصامت في الكونغرس بصوت عال”، وهي إجابة تفيد بكل وضوح عن مدى مسؤولية الولايات المتحدة في جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة.



وكتبت ناشطة تدعى سارة راو على موقع “إكس” إن بايدن وحكومته والكونغرس مجموعة من مجرمي الحرب.





Andrew Ogles, a sitting member of Congress, says the quiet part out loud.



“I think we should kill ‘em all.”



He states WE (America) are responsible for killing all Palestinians (genocide).



Congress + Biden + Entire Cabinet are ALL WAR CRIMINALS



Palestine will be free 🇵🇸