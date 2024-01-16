الثلاثاء 16 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"نادي الأسير": جيش الاحتلال يسرق عائلات الأسرى الفلسطينيين

"نادي الأسير": جيش الاحتلال يسرق عائلات الأسرى الفلسطينيين
"نادي الأسير": جيش الاحتلال يسرق عائلات الأسرى الفلسطينيين
اتهم  "نادي الأسير" الفلسطيني (حقوقي مقره رام الله)، جيش الاحتلال الإسرائيلي بـ"سرقة ومصادرة أموال وذهب وممتلكات من عائلات الأسرى الفلسطينيين"، خلال عمليات المداهمة والاعتقال التي ينفذها في الضفة الغربية منذ الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر 2023.اضافة اعلان
وذكر النادي في بيان، أن "قوات الاحتلال تنفذ سرقات ومصادرات لأموال وذهب ومقتنيات وسيارات من عائلات الأسرى، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة التي أحدثتها داخل المنازل التي تقتحمها".
ووفقا للبيان، فقد طالت الاقتحامات خلال الفترة الماضية محلات للصرافة، حيث تم خلالها الاستيلاء على أموال تقدر بملايين الشواكل دون أي وجه حق.
وكانت قوات الاحتلال قد دهمت مَحالّ صرافة عدة في محافظة رام الله والبيرة والخليل وجنين وطولكرم، ورافق الاقتحام مصادرة ملايين الشواكل (الدولار يساوي 3.62 شواكل)، واعتقال 21 من مالكي تلك الشركات والعاملين فيها، وفق بيان لجيش الاحتلال ، في حين تحدثت هيئة /البث/ العبرية عن مصادرة 10 ملايين شيكل (2.8 مليون دولار).
وذكرت صحيفة /يديعوت أحرونوت/ العبرية، أنه "منذ بداية الاجتياح البري للقطاع، استولى الجيش على 5 ملايين شيكل، تم تحويلها إلى القسم المالي بوزارة الدفاع".
وفقا لتقرير نادي الأسير، فإن "الاحتلال انتهج سياسة الاستيلاء على الأموال والممتلكات، التي تصاعدت على مدى السنوات القليلة الماضية بشكل كبير، وتحولت إلى إحدى أبرز السياسات الثابتة، وتركزت بشكل أساسي في القدس، من خلال استحداث قوانين وتشريعات، لشرعنة عمليات الاستيلاء".
ولفت التقرير إلى أن "أكثر المناطق التي سُجل فيها الاستيلاء والسرقات، محافظة القدس التي تشهد هذه السياسة بشكل أساسي، ومحافظة الخليل وتحديدا بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023".
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