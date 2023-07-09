نتنياهو: أي شخص يقتل إسرائيليا سيكون في السجن أو القبر

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أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد، أن حكومته ستواصل اتخاذ موقف متشدد ضد المسلحين الفلسطينيين.وقال نتنياهو في اجتماع لمجلس وزرائه في القدس: "كل من يقتل الإسرائيليين، أي شخص يرتكب أعمالًا إرهابية، سيكون في أحد هذه الأماكن: إما السجن أو القبر".وأضاف: "هذه هي سياسة الحكومة".