الأحد 09 تموز 2023
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نتنياهو: أي شخص يقتل إسرائيليا سيكون في السجن أو القبر

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نتنياهو
أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد، أن حكومته ستواصل اتخاذ موقف متشدد ضد المسلحين الفلسطينيين.

وقال نتنياهو في اجتماع لمجلس وزرائه في القدس: "كل من يقتل الإسرائيليين، أي شخص يرتكب أعمالًا إرهابية، سيكون في أحد هذه الأماكن: إما السجن أو القبر".اضافة اعلان
وأضاف: "هذه هي سياسة الحكومة".
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