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الأحد 09 تموز 2023
7:39 م
نتنياهو: أي شخص يقتل إسرائيليا سيكون في السجن أو القبر
نتنياهو
أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد، أن حكومته ستواصل اتخاذ موقف متشدد ضد المسلحين الفلسطينيين.
وقال نتنياهو في اجتماع لمجلس وزرائه في القدس: "كل من يقتل الإسرائيليين، أي شخص يرتكب أعمالًا إرهابية، سيكون في أحد هذه الأماكن: إما السجن أو القبر".
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وأضاف: "هذه هي سياسة الحكومة".
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