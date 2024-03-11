الإثنين 11 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

نتنياهو: بايدن "مخطئ وسياستي تحظى بتأييد غالبية الإسرائيليين"

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (المصدر)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (المصدر)
قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في مقابلة مع صحيفة بوليتيكو الأحد إن الرئيس الأميركي جو بايدن "مخطئ" في اعتقاده أن سياسة رئيس وزراء إسرائيل لا تحظى بتأييد الإسرائيليين.اضافة اعلان
وتعليقا على قول بايدن إن نتنياهو "يضر إسرائيل أكثر مما ينفعها"، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي "لا أعرف بالضبط ما الذي كان يقصده الرئيس، لكن إذا كان يعني بذلك أنني أتبع سياسات خاصة ضد الغالبية، ضد رغبة غالبية الإسرائيليين، وأن هذا يضر بمصالح إسرائيل، فهو مخطئ في كلتا الحالتين".
وأضاف نتنياهو "أولا، أنا لا أتبع سياسة خاصة، هذه سياسة تدعمها غالبية ساحقة من الإسرائيليين. إنهم يؤيدون الإجراء الذي نتخذه لتدمير ما تبقى من كتائب حماس الإرهابية. يقولون إنه بمجرد أن ندمر حماس، فإن آخر شيء يجب أن نفعله هو أن نضع في غزة-- أن تتولى المسؤولية في غزة -- السلطة الفلسطينية التي تعلم أطفالها عن الإرهاب وتمول الإرهاب".
وتابع "كما أنهم يؤيدون موقفي القائل إن علينا أن نرفض بشكل قاطع أن تُفرض علينا دولة فلسطينية"، في حين أن دولا عدة تدافع عن حل قائم على أساس دولتين.
وقال نتنياهو "الإسرائيليون يدركون أنه بخلاف ذلك سيكون لدينا تكرار 7 تشرين الأول/أكتوبر، الأمر الذي سيضر بإسرائيل والفلسطينيين والسلام في الشرق الأوسط".
وتابع "لذا فإن القول إن سياستي شخصية وإنني لا أحظى بدعم الإسرائيليين هو أمر خاطئ"، مكررا أن "الإسرائيليين في غالبيتهم العظمى متحدون كما لم يحدث من قبل، ويفهمون ما هو المهم بالنسبة إلى إسرائيل".
قال بايدن السبت في مقابلة مع قناة "إم إس إن بي سي" إنّ "من حقّ (نتنياهو) الدفاع عن إسرائيل ومواصلة مهاجمة حماس. لكن يجب أن يكون أكثر حذرا حيال الأرواح البريئة التي تزهق بسبب الإجراءات المتّخذة"، مضيفا "في رأيي هذا يضرّ إسرائيل أكثر ممّا ينفعها".
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