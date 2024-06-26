نتنياهو "بين نارين"

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وفي مقابلة مع القناة 24 العبرية، قال نتنياهو إن قوى اليسار داخل "إسرائيل" تخطط لاغتياله، كما تحدث أنه يتعرض للتهديد من المتظاهرين أمام منزله، مشيرًا إلى أنه أصبح قلقًا على حياته وأولاده وأسرته.وبحسب "هآرتس"، كشفت زوجة بنيامين نتنياهو، خلال لقاء محدود لها مع أقارب "المحتجزين الإسرائيليين"، عن أن قادة الجيش يخططون لتنفيذ انقلاب عسكري ضد زوجها، وكررت مرارًا وتكرارًا، أنها لا تثق بقيادات الجيش الإسرائيلي، وبكبار ضباطه.وزعمت سارة نتنياهو أن قيادات جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرّبون للصحافة المحلية والعالمية، أنباءً كاذبة عن زوجها.ما قالته زوجة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي أيضًا، جاء بعد 48 ساعة تقريبًا من منشور شاركه نجل نتنياهو، واسمه يائير، عبر منصة "إكس"، اتهم فيها قيادات جيش الاحتلال الإسرائيلي بتنظيم انقلاب عسكري على والده، وذلك للتغطية على فشلهم في مواجهة هجوم الفصائل الفلسطينية في السابع من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.