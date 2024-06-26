 
الأربعاء 26 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

نتنياهو "بين نارين"

رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)
بعد ساعات من تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول مزاعم اغتياله بواسطة قوى اليسار داخل "إسرائيل"، خرجت زوجته، سارة نتنياهو، زاعمة أن قيادات جيش الاحتلال الإسرائيلي يخططون لتنفيذ انقلاب عسكري ضد زوجها، بحسب ما نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية، وبذلك يقع نتنياهو بين خطري الانقلاب من جيش الاحتلال والاغتيال من اليسار داخل "إسرائيل".اضافة اعلان

وفي مقابلة مع القناة 24 العبرية، قال نتنياهو إن قوى اليسار داخل "إسرائيل" تخطط لاغتياله، كما تحدث أنه يتعرض للتهديد من المتظاهرين أمام منزله، مشيرًا إلى أنه أصبح قلقًا على حياته وأولاده وأسرته.


التخطيط لانقلاب عسكري

وبحسب "هآرتس"، كشفت زوجة بنيامين نتنياهو، خلال لقاء محدود لها مع أقارب "المحتجزين الإسرائيليين"، عن أن قادة الجيش يخططون لتنفيذ انقلاب عسكري ضد زوجها، وكررت مرارًا وتكرارًا، أنها لا تثق بقيادات الجيش الإسرائيلي، وبكبار ضباطه.

وزعمت سارة نتنياهو أن قيادات جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرّبون للصحافة المحلية والعالمية، أنباءً كاذبة عن زوجها.


نجل نتنياهو يتهم قيادات جيش الاحتلال الإسرائيلي

ما قالته زوجة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي أيضًا، جاء بعد 48 ساعة تقريبًا من منشور شاركه نجل نتنياهو، واسمه يائير، عبر منصة "إكس"، اتهم فيها قيادات جيش الاحتلال الإسرائيلي بتنظيم انقلاب عسكري على والده، وذلك للتغطية على فشلهم في مواجهة هجوم الفصائل الفلسطينية في السابع من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
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