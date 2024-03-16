السبت 16 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

نتنياهو: عازمون على إنهاء المهمة في رفح

رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل "عازمة على إنهاء المهمة في رفح بعد إجلاء المدنيين".
وأضاف أن حكومته "تخوض حملة دبلوماسية لإعطائنا وقتا لتحقيق أهدافنا العسكرية وهذا يمر عبر طريق واحد هو الولايات المتحدة".اضافة اعلان
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