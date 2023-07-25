الأربعاء 26 تموز 2023
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نتنياهو في مأزق كبير.. "إصلاح القضاء" يهدد أمن إسرائيل

نتنياهو
نتنياهو
دبي - على وقع استمرار التظاهرات في شوارع القدس ضد اقتراح رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الحد من سلطات القضاة في المشروع الذي يقول معارضوه إن من شأنه تقويض الديمقراطية، ما تزال الأزمة مستمرة.اضافة اعلان
فقد حذرت الولايات المتحدة مرارا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من عواقب ما يجري، وحثته بشدة على التفاوض دون جدوى، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".
مأزق كبير
وأفاد التقرير بأن نتنياهو بات في مأزق كبير، وذلك لأن إقرار الكنيست لقانون يحد من بعض سلطات المحكمة العليا يلغي فعليا قدرتها على إبطال الإجراءات التي تعتبرها "غير معقولة".
كما رأى أن هذه ليست سوى الخطوة الأولى لهذا التحالف، فهو يرغب أيضا في السيطرة على اللجنة التي تختار القضاة.
وبما أن النظام القضائي لم يعد ثقلا موازنا للسلطة التنفيذية، فإن هذا يفتح الطريق أمام أهداف بعيدة المدى لها مخاطر كبيرة تعرض أمن إسرائيل للخطر.
ومن شأن ذلك أيضا أن يزيد من انشقاق هيئة سياسية شديدة الانقسام أصلا، ويوتر علاقة إسرائيل بالولايات المتحدة التي دعت مرارا إلى تقديم تنازلات.
تنديدات واسعة
يأتي هذا بعدما أقر المشرعون الإسرائيليون اول من  أمس الاثنين، بندا رئيسيا في خطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل والتي تهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا.
وأيد النص 64 نائبا من الائتلاف الحكومي الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو، من أصل 120 نائبا في البرلمان. وقاطع نواب المعارضة عملية التصويت التي لاقت تنديدا واسعا.
إلى ذلك، تشهد إسرائيل احتجاجات حاشدة في أنحاء البلاد بالتزامن مع تصويت الكنيست في قراءة أخيرة على تعديلات تتعلق بالجهاز القضائي، حيث يعتبرها المعارضون خطرا على الديمقراطية ودولة القانون وتدخلا في استقلال السلطة القضائية.
كما تظاهر عشرات آلاف الأشخاص في شوارع القدس ضد اقتراح نتنياهو الحد من سلطات القضاة في المشروع الذي يقول معارضوه إن من شأنه تقويض الديمقراطية. 
الى ذلك، أعلن الأطباء في إسرائيل خوض إضراب شامل، امس، رفضا لتمرير الكنيست (البرلمان) الحزمة الأولى من التعديلات القضائية التي تحد من صلاحيات المحكمة العليا.
ماذا يريد أطباء إسرائيل؟
أعلنت نقابة الأطباء في إسرائيل، التي تقول إنها تمثل 95 من أطباء البلاد، أنها ستخوض إضرابا لمدة 24 ساعة.
وقالت إن هناك استثناءات محدودة للإضراب تشمل الرعاية الطارئة.
لا يشمل الأمر الأطباء المحترفين فقط، إنما يمتد إلى المتدربين، حيث قالت نقابتهم إن نسبة المشاركة في الإضراب نحو 73 بالمائة.
وكانت نقابة الأطباء قد خاضت الأسبوع الماضي إضرابا تحذيريا محدودا، بعدما قالت إن التعديلات القضائية ستدمر نظام الرعاية الصحية.
ولم تقف حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مكتوفة الأيدي أمام إضراب الأطباء.
وقال وزير الصحة موشي أربيل، إنه يسعى للحصول على قرار قضائي يمنع الأطباء من الإضراب.
وتنضم خطوة الأطباء إلى احتجاجات أخرى من قطاعات شتى بالمجتمع الإسرائيلي، بما في ذلك إعلان 10 آلاف عنصر من قوات الاحتياط رفضهم الخدمة العسكرية مجددا.
وفي السياق ذاته، قالت نقابات العمال الإسرائيلية "الهستدروت"، إنها تدرس إعلان إضراب عام في البلاد، وهو ما قد يؤدي إلى تصعيد كبير في إسرائيل على صعيد حركة الاحتجاج المناهضة للحكومة.
واعتبرت صحيفة "غارديان" البريطانية أن أكبر الأزمات الداخلية التي تعصف بإسرائيل "دخلت مرحلة جديدة مع هذه النوع من الاحتجاجات".-(وكالات)
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