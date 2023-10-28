نتنياهو: كثفنا ضرباتنا الجوية على غزة لمساعدة قواتنا على الدخول البري

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قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إنه تم "تكثيف الضربات الجوية على قطاع غزة، في الأيام الأخيرة لمساعدة قواتنا على الدخول البري".وأضاف نتنياهو في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، أن "الحرب داخل قطاع غزة ستكون صعبة وطويلة، وهي حرب الإنسانية ضد البربرية وأصدقاؤنا في الدول العربية والعالم يعرفون أننا إن لم ننتصر سيأتي دورهم"، حسب تعبيره.وأكد أنه "التقى عائلات الأسرى في غزة وقلت لهم إننا سنعمل كل ما في وسعنا لإعادتهم".وأضاف قائلا: "حذرنا شعب غزة للانتقال جنوبا وفي المقابل عدونا يستخدم المستشفيات والمدنيين في عملياته".وفي إجابته عن عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حماس قال: "كان هناك فشل كبير وبعد الحرب يجب على الجميع أن يعطوا إجابات لكن الأولوية الآن لإنقاذ الدولة".