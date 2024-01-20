السبت 20 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

نتنياهو: لن أتنازل عن سيطرتنا الأمنية على الأراضي الواقعة غربي نهر الأردن

رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو
أعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لن يتنازل عما سماه "السيطرة الأمنية الكاملة على الأراضي الواقعة غرب الأردن"، مشيرا إلى أن هذا "يتعارض مع الدولة الفلسطينية".-(وكالات)اضافة اعلان
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