الإثنين 25 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

نتنياهو: لن نوقف الحرب إلا بتحقيق الانتصار لكننا نحتاج وقتا لذلك

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحفي، إن حكومته تبذل كل مجهود لاستعادة المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مضيفا أنه تحدث مع الرئيسين الأميركي والفرنسي ورئيس الوزراء البريطاني حول هذا الأمر.اضافة اعلان

وأردف أنه لا يريد الكشف عن كل المجهودات المبذولة، كما أكد أن "إسرائيل" لن توقف الحرب إلا بتحقيق انتصارها وهي تحتاج وقتا لذلك، وفق تعبيره.

وتابع أن "إسرائيل" لن تتمكن من إطلاق سراح المحتجزين في غزة بدون ضغط عسكري.

وذكر أنه طالب الرئيسين الصيني والروسي بالتدخل من أجل تحرير المحتجزين في غزة.

وكان نتنياهو قد قال إن الحرب في غزة ستستمر وقتا طويلا ونهايتها ليست وشيكة، وأضاف أن القتال سيشتد في الأيام المقبلة، وفق تعبيره.

ونفى ما وصفها بأنها تكهنات إعلامية خاطئة بأن حكومته قد تدعو إلى وقف القتال ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في القطاع. (الجزيرة نت)
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