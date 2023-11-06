نتنياهو: لن يكون هناك وقف لإطلاق النار قبل عودة الرهائن

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار قبل عودة الرهائن.وبحسب قناة "الجزيرة"، أضاف نتنياهو خلال لقائه طيارين إسرائيليين أن قواته ستواصل القتال "حتى ننتصر".