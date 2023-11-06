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الإثنين 06 تشرين الثاني 2023
10:48 ص
نتنياهو: لن يكون هناك وقف لإطلاق النار قبل عودة الرهائن
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار قبل عودة الرهائن.
وبحسب قناة "الجزيرة"، أضاف نتنياهو خلال لقائه طيارين إسرائيليين أن قواته ستواصل القتال "حتى ننتصر".
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نتنياهو
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