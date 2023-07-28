نتنياهو ماض في التعديلات القضائية رغم تحذيره من خطورتها على أمن إسرائيل

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القدس المحتلة - مع تصاعد وتيرة الاحتجاجات في إسرائيل بعد إقرار التعديلات القضائية وانقسام المجتمع لنصفين من جانب الأحزاب اليمنية مدعومة من المستوطنين المتطرفين، وآخر المعتدل واليساري الذي يرى في تلك التعديلات وأد للديمقراطية، حذرت الاستخبارات الإسرائيلية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من عواقب التعديلات أمنيا وأثرها على مستقبل إسرائيل وقوة الردع لاعدائها.ومن المنتظر أن تقوم المحكمة العليا بإسرائيل في النظر في قضايا تم رفعها ضد خطة الإصلاحات القضائية، فيما حاول نتنياهو التقليل من الحجم المعطى للتعديلات نافيا سعيه إلى إضعاف المحكمة العليا.فقد بعثت شعبة الاستخبارات 4 رسائل تحذيرية استثنائية إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يشكل مباشر وشخصي بشأن العواقب الأمنية الخطيرة للتعديلات القضائية. وفق ما ذكرت صحيفة يدعوت أحرونت بالعربية.ووفقا للصحيفة فقد حذرت الاستخبارات نتنياهو من أن أعداء إسرائيل يدركون أن ثمة فرصة تاريخية لتغيير الوضع الاستراتيجي في المنطقة بعد أزمة التعديلات القضائية.وقد تم آخر تلك الرسائل إلى نتانياهو نهاية الأسبوع الماضي، وقبل أيام قليلة من موافقة الكنيست على التعديلات القضائية، وأوضحت التقديرات الاستخباراتية أن ضرر التعديلات القضائية ليس فوريا بل قد يكون له عواقب بعيدة المدى.وجاء في الصحيفة أن كبار المسؤولين في إدارة المخابرات قد أشاروا الى أن أعداء إسرائيل يرون ان الردع الإسرائيلي يقوم على 4 أسس " قوة الجيش الإسرائيلي؛ التحالف مع الأميركيين، اقتصاد قوي وتماسك داخلي عالي"، تم اضعافها جميعا بسبب الأزمة الحالية.وأثار مشروع التعديلات القضائية احتجاجات غير مسبوقة على مدى الشهور الـ7 الماضية، وأحدثت انقساما عميقا في المجتمع الإسرائيلي، وأثرت على حماس بعض جنود الاحتياط في الجيش.وتمكن الائتلاف الحكومي اليميني بزعامة نتانياهو يوم الاثنين الماضي من تمرير قانون للتعديلات القضائية في الكنسيت حيث صوتت الأغلبية لصالح بند "المعقولية" بالقراءتين الثانية والثالثة وقاطع نواب المعارضة عملية التصويت.في سياق متصل من المنتظر أن تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية في التماسا بشأن لجنة اختيار القضاة في أيلول (سبتمبر) القادم حيث ستستمع المحكمة إلى الحجج المقدمة ضد عدم دعوة الحكومة لانعقاد لجنة اختيار القضاة،وقد حددت يوم 7 أيلول (سبتمبر) للنظر في التماس الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل ضد وزير العدل ياريف ليفين، الذي يعتبر مصمم التعديلات القضائية. مما يمهد الطريق أمام مواجهة غير مسبوقة بين دوائر الحكومة عند سماع المرافعات.لكن المواجهة القانونية ستبدأ يوم الخميس القادم عندما تنظر المحكمة العليا في استئناف ضد مشروع قانون للائتلاف تم التصديق عليه في آذار (مارس)الماضي، ويحد من شروط عزل رئيس الوزراء من منصبه.وكان وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير قد وجه يوم الثلاثاء الماضي تحذيراً للمحكمة العليا في إسرائيل مشيرا إلى إلغاء "المحكمة العليا قانون المعقولية فسيكون ذلك محاولة انقلاب"، مؤكدا على أن "المحكمة العليا ليست فوق كل شيء، آمل حقا ألا يرتكبوا هذا الخطأ".في غضون ذلك، قال رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي الأسبق أول من أمس إن نتنياهو فكّك الجيش الإسرائيلي والموساد، وباتت إسرائيل أمة ممزقة إلى قسمين.جاء ذلك في رده على سؤال لهيئة البث الإسرائيلية بشأن تهديدات المئات من ضباط وجنود الاحتياط بتعليق خدمتهم بالجيش، ردا على خطة التعديلات القضائية المثيرة للجدل.وأضاف باردو "نحن نمر بظروف مشابهة لظروف كو كلوكس كلان.. لقد تحالف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع أحزاب عنصرية مروعة ومواقفه ليست بعيدة عنهم".وحول مضي الحكومة في المصادقة على التعديلات القضائية، قال باردو "نتنياهو فكك الجيش الإسرائيلي والموساد".وفيما تجددت أول من أمس المظاهرات المعارضة للتعديلات القضائية والمستمرة منذ 7 أشهر، قال نتنياهو في تصريح لشبكة إيه بي سي الأميركية إن التعديلات القضائية "توصف كأنها نهاية الديمقراطية الإسرائيلية. أعتقد أن ذلك سخيف والكل سيدرك ذلك متى انجلى الغبار".وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أنه لا يسعى إلى إضعاف المحكمة العليا، بل لإيجاد توازن بين السلطات الثلاث التي تمثل جوهر الديمقراطية في إسرائيل، على حد قوله.من جانبه، حثّ الرئيس الإسرائيلي طرفي الخلاف في موضوع التعديلات القضائية على الامتناع عن أي أعمال عنف، مستغلا مناسبة دينية يهودية أول من أمس الخميس للدعوة إلى المصالحة.وقال هرتسوغ الذي يحاول منذ آذار (مارس) الماضي التوسط للوصول إلى تسوية "أناشد الجميع حتى مع وصول الألم إلى ذروته، لا بد أن نحافظ على الحدود في الخلاف ونمتنع عن العنف والإجراءات التي لا رجعة فيها".-(وكالات)