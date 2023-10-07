الأحد 08 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

نتنياهو: ما حدث لم يسبق له مثيل في إسرائيل.. وسننتقم لهذا اليوم الأسود

643d4396-5834-4146-8c69-863e27ff2abd_16x9_1200x676
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستضرب حماس في كل مكان وبكل قوة.
وقال في كلمة متلفزة ثانية السبت إن الجيش الإسرائيلي يستعيد السيطرة الآن على آخر المستوطنات التي دخلها المسلحون.اضافة اعلان
وأضاف: "ما حدث اليوم لم يسبق له مثيل في إسرائيل، وسننتقم لهذا اليوم الأسود".
وشدد على أن حركة "حماس مسؤولة عن سلامة كل رهينة لديها".
وتعهد بأن "إسرائيل ستنتصر في الحرب على حماس، ولكن الثمن سيكون باهظا".
وفي وقت سابق، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بلاده بأنها "في حالة حرب" مع حركة حماس.
وجاء ذلك في كلمة متلفزة كانت الأولى منذ أن شنت حركة حماس هجوماً كبيراً متعدد الجبهات على إسرائيل فجر اليوم السبت.
وأمر نتنياهو باستدعاء جنود الاحتياط ووعد بأن حماس "ستدفع ثمناً لم تعرفه حتى الآن".
وقال نتنياهو: "نحن في حالة حرب.. ليست عملية وليست جولة.. بل في حالة حرب". وأكد أن "إسرائيل ستنتصر في هذه الحرب".
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
6521d02e42360475077b5d47

بايدن يصدر تعليمات لإدارته بتكثيف الاتصالات في الشرق الأوسط

منذ 16 دقيقة
resize

عباس: يجب توفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا الأعزل

منذ 49 دقيقة
RXyGp

رسالة شديدة لـ نتنياهو: "ننصحك أن تحسب ألف حساب"

منذ 59 دقيقة
3XGRbGHH-7-1200x771

عدد قتلى اسرائيل في عملية طوفان القدس يتخطى 300 قتيل

منذ1 ساعة
إطلاق صواريخ من قطاع غزة نحو الاحتلال الإسرائيلي - (المصدر: رويترز)

رقم غير مسبوق.. 250 قتيلاً إسرائيليًا برصاص المقاومة منذ الصباح

منذ4 ساعة
I498m

232 شهيدًا وأكثر من ألف جريح بعدوان الاحتلال على غزة

منذ4 ساعة
افكار و مواقف
د. عبدالله سرور الزعبي

القيادات التنفيذية والقدرة على اتخاذ القرار 1 - 2

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم
علاء الدين أبو زينة

المعلم.. المختار.. الشرطي.. والآغا..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
جواد جلال عباسي

النفط على 150 دولارا للبرميل أو على 50 دولارا.. أيهما أفضل للاقتصاد الأردني؟

جواد عباسي |اليوم
سلامة الدرعاوي

2024.. اقتصاديا لن يكون سهلا

سلامة الدرعاوي |اليوم
د. نضال المجالي

"بوحمرون" قادم

نضال المجالي |اليوم
شعار النادي الفيصلي

قراءة في المشهد الفيصلاوي

خالد خطاطبة |اليوم
ترجمات
رسم للإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت بين جنوده - (أرشيفية)

"البونابرتية" تعدي وتنجب الانقلابات العسكرية في أفريقيا ‏

ترجمات | منذ4 ساعة
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في زيارة انتخابية - (أرشيفية)

لا تدعوا السيرك يشتت انتباهكم.. ترامب بارع جدا

ترجمات | منذ4 ساعة
مع استمرار الحرب.. الدعم الغربي لأوكرانيا يتصدع

مع استمرار الحرب.. الدعم الغربي لأوكرانيا يتصدع

ترجمات | منذ4 ساعة
1696541273150577800

لحظة وصول "طالبان" ومعهم الموت إلى كابول تطاردني منذ سنتين

ترجمات |06 تشرين الأول 2023
1696541339550582600

خريطة طريق جديدة لدعم استقرار ونمو العراق

ترجمات |06 تشرين الأول 2023
1696410410938235200

‏مشاهد من نظام فصل عنصري‏

ترجمات |04 تشرين الأول 2023
 