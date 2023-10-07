نتنياهو: ما حدث لم يسبق له مثيل في إسرائيل.. وسننتقم لهذا اليوم الأسود

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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستضرب حماس في كل مكان وبكل قوة.وقال في كلمة متلفزة ثانية السبت إن الجيش الإسرائيلي يستعيد السيطرة الآن على آخر المستوطنات التي دخلها المسلحون.وأضاف: "ما حدث اليوم لم يسبق له مثيل في إسرائيل، وسننتقم لهذا اليوم الأسود".وشدد على أن حركة "حماس مسؤولة عن سلامة كل رهينة لديها".وتعهد بأن "إسرائيل ستنتصر في الحرب على حماس، ولكن الثمن سيكون باهظا".وفي وقت سابق، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بلاده بأنها "في حالة حرب" مع حركة حماس.وجاء ذلك في كلمة متلفزة كانت الأولى منذ أن شنت حركة حماس هجوماً كبيراً متعدد الجبهات على إسرائيل فجر اليوم السبت.وأمر نتنياهو باستدعاء جنود الاحتياط ووعد بأن حماس "ستدفع ثمناً لم تعرفه حتى الآن".وقال نتنياهو: "نحن في حالة حرب.. ليست عملية وليست جولة.. بل في حالة حرب". وأكد أن "إسرائيل ستنتصر في هذه الحرب".