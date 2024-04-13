الأحد 14 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

نتنياهو مستمر بألاعيبه.. حماس سترد قريبا بشان صفقة التبادل

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (المصدر)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (المصدر)
عواصم - من المتوقع أن تقدم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قريبا جدا ردها للوسطاء على الموقف الصهيوني الأخير من صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.اضافة اعلان
وأفادت مصادر مقربة من المفاوضات بأنه رغم تمسك حماس بردها الذي قدمته يوم 14 آذار(مارس) الماضي، فإنها قررت -بعد مشاورات شملت قيادة الداخل- الرد مرة أخرى على المقترحات الصهيونية رغم أنها لم تأت بجديد.
وأشارت المصادر إلى قناعة متزايدة لدى قيادة حماس بأن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو يتعمد تعطيل المفاوضات، ويستمر بألاعيبه الإعلامية لخداع أهالي الأسرى بأنه يعمل على إطلاق الأسرى، في حين أنه لا يريد في الحقيقة الوصول لاتفاق.
وترجع تلك المصادر هذا الموقف من نتنياهو إلى أن التوصل إلى اتفاق من شأنه إطلاق حملة متصاعدة داخل كيان الاحتلال لإجراء انتخابات ستؤدي حتما لسقوطه وتعرضه لمحاكمات بشأن الفساد والفشل في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، تاريخ عملية طوفان الأقصى التي قامت بها المقاومة الفلسطينية.
وكشفت المصادر عن أن عرض الاحتلال الأخير لم يحمل أي جديد بخصوص عودة النازحين إلى أماكن سكناهم في شمال قطاع غزة، وأنه ما يزال يشترط عودة مسيطرا عليها عسكريا وأمنيا وضمن أعداد محددة مسبقا، وهو ما لا يلبي مطلب عودتهم غير المشروطة الذي تقدمت به الحركة.
ولا يلبي المقترح الصهيوني انسحاب قوات الاحتلال من محوري صلاح الدين والرشيد، ولا يتضمن تعهدا بانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة خلال المرحلة الثانية وفق تقسيمات تفاهمات باريس.
إضافة إلى ذلك، فإن حكومة نتنياهو ما تزال تقدم معادلة مقلصة لتبادل الأسرى، وتصر على إطلاق 100 أسير من ذوي الأحكام العالية فقط، بحيث تقوم هي بتحديد عدد تختار منه حماس، مقابل 4 إلى 5 جنديات أسيرات لدى المقاومة، في حين تطالب حماس بمعادلة 1 مقابل 50، بحيث تؤدي إلى الإفراج عن 250 أسيرا ضمن هذه الفئة على أن تحددهم حماس مسبقا.
كما ترفض حماس أيضا المطلب الصهيوني بالإفراج عن 40 أسيرا خلال المرحلة الأولى حتى لو لم تعد المقاومة تمتلك هذا الرقم من المدنيين بسبب مقتل بعضهم بالغارات الصهيونية.
ويطالب الاحتلال باستكمال هذا الرقم من فئة جنود الاحتلال، وهو الأمر الذي ما تزال ترفضه حماس.
وسيؤدي العرض الصهيوني ضمن المرحلة الأولى، التي تشمل الإفراج عن النساء والأطفال وكبار السن والمرضى إضافة إلى الجنديات ضمن معادلات مختلفة، إلى الإفراج عن 900 إلى ألف فلسطيني من سجون الاحتلال.
وكانت حماس أكدت موقفها المطالب بـ"وقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال من غزة، وعودة النازحين إلى أماكن سكناهم، وحرية حركة الناس وإغاثتهم وإيوائهم، وصفقة تبادل أسرى جادة"، وذلك حسب البيان الذي أصدرته الحركة في السادس من نيسان(أبريل) الحالي.-(وكالات)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
Untitled-1

واشنطن تتوقع استمرار الهجوم الإيراني عدة ساعات

منذ 53 دقيقة
الأجواء العراقية

إغلاق الأجواء العراقية وتوقف حركة الملاحة الجوية

منذ1 ساعة
إيران

الحرس الثوري الإيراني يعلن قصف إسرائيل بعشرات الصواريخ والمسيّرات

منذ1 ساعة
المرشد الإيراني علي خامنئي

خامنئي: الكيان الصهيوني الخبيث سيعاقَب

منذ1 ساعة
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

نتنياهو: مستعدون لأي استهداف مباشر من إيران

منذ2 ساعة
الطائرات الإيرانية المسيرة-(وكالات)

هيئة البث الإسرائيلية: مسؤولون يؤكدون بدء الهجوم الإيراني

منذ2 ساعة
افكار و مواقف

الوحدة الوطنية

د. محمد حسين المومني |اليوم

أسماء وإشاعات في عمان

ماهر أبو طير |اليوم

المرتكزات العقائدية للفكر الإبادي الصهيوني (5)

علاء الدين أبو زينة |اليوم

"هندسة" العقل العربي

موفق ملكاوي |اليوم

تحديات أمام السياحة

سلامة الدرعاوي |اليوم

من قاع البئر إلى قمة الصمود

تهاني روحي |اليوم

البوتاس ملح البلاد

نضال المجالي |اليوم

التحول في فهم دور الحكومات

د.خليف الخوالدة |اليوم
ترجمات
1713004767501566600

أسطورة إسرائيل كـ"حاملة طائرات أميركية" في الشرق الأوسط‏

ترجمات | منذ4 ساعة
رجل أمن روسي أمام مكان الحفل المحترق في قاعة مدينة كروكوس بعيد هجوم 22 آذار (مارس) الماضي في موسكو - (أرشيفية)

هجوم موسكو يعنى أن "داعش" حي وعلى الغرب الحذر

ترجمات |08 نيسان 2024
فلسطينيون يتجمعون في مقر للأونروا في رفح، قطاع غزة، في 17 كانون الأول (ديسمبر) 2023 – (المصدر)

لماذا الحملة لإلغاء (الأونروا)؟ ‏

ترجمات |06 نيسان 2024
الخلاف بين أربيل والسليمانية يهدد استقلال إقليم كردستان العراق - (أرشيفية)

بيت منقسم: هل يستطيع إقليم كردستان الحفاظ على استقلاليته؟

ترجمات |06 نيسان 2024
1712224452105965900

من أوكرانيا إلى إسرائيل: طغيان التوقعات ومآلاتها

ترجمات |05 نيسان 2024
‏جنازة الفتى الفلسطيني مصطفى أبو شلبك، 16 عامًا، الذي قتلته قوات الاحتلال في مخيم قلنديا بالضفة الغربية، 4 آذار (مارس) 2024 - (المصدر)‏

يحدث أيضا: القمع والعنف في الضفة الغربية

ترجمات |04 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

أول يوم دوام بعد العيد

السوبر ماركت 07 نيسان 2024

حمزة حجاج - السوبر ماركت

هدر 07 نيسان 2024

حمزة حجاج - هدر

عزيمة 05 نيسان 2024

hajjaj copy

بس 04 نيسان 2024

بس

إسطنبول ! 03 نيسان 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - إسطنبول
 
 