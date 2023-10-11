الأربعاء 11 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

نتنياهو وغانتس يعلنان عن تشكيل حكومة طوارئ و (كابينيت) حرب في إسرائيل

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رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب (المعسكر الوطني)، بيني غانتس
القدس المحتلة- أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب (المعسكر الوطني)، بيني غانتس، مساء اليوم الأربعاء، عن تشكيل حكومة طوارئ و(كابنيت) مقلص لإدارة الحرب التي أعلنتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.اضافة اعلان
وأوضح الطرفان، في بيان مشترك حسب الإذاعة الإسرائيلية العامة أن المجلس المصغر لإدارة الحرب (كابينيت الحرب) سيضم كلا من نتنياهو ووزير أمنه، يوآف غالانت، وغانتس، كأعضاء. كما يشارك في (كابينيت الحرب) كل من عضو (المعسكر الوطني)، ورئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي الأسبق، غادي آيزنكوت، ووزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر، كمراقبَين. وبحسب البيان، سينضم خمس أعضاء من (المعسكر الوطني) كوزراء دون حقيبة إلى المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية، أحدهم بصفة مراقب وذلك "طوال مدة الحرب".
وأعضاء المعسكر الوطني الذين سيشاركون في الكابينيت السياسي والأمني هم غانتس، وآيزنكوت وغدعون ساعر، وزيران آخران (لم يحددا بعد) .
وأفاد البيان بأنه سيتم "حجز" مكان في (كابينيت) الحرب لرئيس المعارضة، يائير لبيد، "في حال انضمامه".
وبحسب البيان، فإنه "لن يتم خلال فترة الحرب طرح أي مشاريع قوانين أو قرارات حكومية لا تتعلق بسير الحرب،وسيتم تمديد جميع التعيينات الرفيعة تلقائيًا خلال فترة الحرب".
ويأتي ذلك في وقت يتواصل فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لليوم الخامس على التوالي، وارتكاب عشرات المجاز بحق العائلات الآمنة في بيوتها، وتدمير أحياء سكنية بالكامل، ومقرات حكومية، وبنى تحتية، وأبراج. -(بترا)
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