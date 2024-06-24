 
الإثنين 24 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

نتنياهو يتراجع عن قرار مهم يتعلق بالحرب على غزة

رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)
كشف الصحفي العبري باراك رافيد، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تراجع عن مقترح الصفقة الإسرائيلي الذي وافق عليه مجلس الحرب والذي تحدث عنه الرئيس الأميركي جو بايدن في خطابه.اضافة اعلان

وقال الصحفي العبري إن نتنياهو أعرب عن استعداده لصفقة جزئية لإعادة بعض الأسرى قبل استئناف الحرب من جديد.

وأدانت هيئة عائلات الأسرى في غزة تراجع نتنياهو عن المقترح الإسرائيلي لصفقة التبادل.

وقالت في بيان: "إنهاء الحرب في غزة دون إعادة المختطفين إخفاق قومي غير مسبوق وعدم تحقيق لأهداف الحرب، مشيرة إلى أن الحديث يدور بشأن التخلي عن 120 مختطفا وهو مساس بالتزام الدولة الأخلاقي تجاه مواطنيها".

وتابعت: "لن نسمح للحكومة بالتنصل من الالتزام بشأن مصير أحبتنا ويجب على نتنياهو إعادتهم جميعا".

فيما نقل موقع واللا العبري عن مسؤول على علاقة بالمفاوضات قوله: "إن تصريحات نتنياهو تتسبب بضرر كبير لاحتمال التوصل إلى صفقة".

وردًا على بيان هيئة عائلات الأسرى في غزة، قالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية: "حركة حماس هي من ترفض صفقة التبادل وليس إسرائيل. نتنياهو أوضح في اللقاء أن إسرائيل لن تترك غزّة حتى استعادة كافة المختطفين الأحياء منهم والأموات".

وكان الرئيس الأميركي عرض في وقت سابق مقترحا للهدنة في قطاع غزة من ثلاث مراحل، يستهدف بالأساس وقف إطلاق النار بين "إسرائيل" و"حماس"، والإفراج عن "الرهائن" الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين وإعادة إعمار غزة.

وفي وقت لاحق، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، إن مقترح صفقة التبادل ووقف إطلاق النار الذي عرضه جو بايدن يعكس الموقف الإسرائيلي بدقة، مشيرا إلى أن البيت الأبيض أحاط "إسرائيل" علما مسبقا قبل عرض الاقتراح.
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