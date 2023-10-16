الإثنين 16 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

نتنياهو يتعهد بالقضاء على حماس ويحذر إيران وحزب الله

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)
تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقضاء على حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وقال نتنياهو خلال كلمته في الكنيست، اليوم الاثنين: "يجب علينا أن نسحق حماس".اضافة اعلان

وأضاف: أقول لإيران وحزب الله احذروا.

وأكد نتنياهو أن حكومته ملزمة أمام العائلات الإسرائيلية، "ولن نكل حتى نعيد كل المختطفين".

وحذر من أن "الرد سيكون بحجم الجريمة".
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