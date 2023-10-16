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الإثنين 16 تشرين الأول 2023
4:37 م
نتنياهو يتعهد بالقضاء على حماس ويحذر إيران وحزب الله
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)
تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقضاء على حركة المقاومة الإسلامية "حماس".
وقال نتنياهو خلال كلمته في الكنيست، اليوم الاثنين: "يجب علينا أن نسحق حماس".
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وأضاف: أقول لإيران وحزب الله احذروا.
وأكد نتنياهو أن حكومته ملزمة أمام العائلات الإسرائيلية، "ولن نكل حتى نعيد كل المختطفين".
وحذر من أن "الرد سيكون بحجم الجريمة".
ايران
حماس
نتنياهو
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