نتنياهو يتعهد بالقضاء على حماس ويحذر إيران وحزب الله

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تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقضاء على حركة المقاومة الإسلامية "حماس".وقال نتنياهو خلال كلمته في الكنيست، اليوم الاثنين: "يجب علينا أن نسحق حماس".وأضاف: أقول لإيران وحزب الله احذروا.وأكد نتنياهو أن حكومته ملزمة أمام العائلات الإسرائيلية، "ولن نكل حتى نعيد كل المختطفين".وحذر من أن "الرد سيكون بحجم الجريمة".