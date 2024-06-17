نتنياهو يدرس قرارا جديدا بشأن مساعدات غزة

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ونقلا عن موقع "عرب 48"، فإن نتنياهو أخبر الوزراء الأعضاء في المجلس الوزاري للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت) أنه يدرس إمكانية نقل جزء من مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية في غزة إلى "الجيش الإسرائيلي"، الأمر الذي يتعارض مع موقف أجهزة الأمن الإسرائيلية، التي تحذر من "تورط" الجيش في الشؤون المدنية بالقطاع.