نتنياهو يدرس قرارا جديدا بشأن مساعدات غزة

يدرس رئيس حكومة
الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إمكانية نقل مسؤولية توزيع المساعدات
الإنسانية في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة إسرائيلية منذ 255 يوما، إلى جيش
الاحتلال الإسرائيلي، في ظل المزاعم حول سيطرة حركة حماس على المساعدات، بحسب ما
أوردت "هيئة البث العام الإسرائيلية" ("كان 11")، مساء اليوم الاثنين.اضافة اعلان
ونقلا عن موقع "عرب
48"، فإن نتنياهو أخبر الوزراء الأعضاء في المجلس الوزاري للشؤون الأمنية
والسياسية (الكابينيت) أنه يدرس إمكانية نقل جزء من مسؤولية توزيع المساعدات
الإنسانية في غزة إلى "الجيش الإسرائيلي"، الأمر الذي يتعارض مع موقف
أجهزة الأمن الإسرائيلية، التي تحذر من "تورط" الجيش في الشؤون المدنية بالقطاع.