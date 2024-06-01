 
السبت 01 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

نتنياهو يرد على مبادرة بايدن حول وقف الحرب على غزة

رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)
قال ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية إن نتنياهو لديه إصرار على عدم إنهاء الحرب إلا بعد تحقيق جميع أهدافها، وذلك بعد أن أعلن الرئيس الأميركي أن "إسرائيل" عرضت مقترحا جديدا لوقف الحرب.اضافة اعلان

وأضاف الديوان في بيان، أن الحكومة موحدة في رغبتها إعادة "المحتجزين" في أسرع وقت وتعمل لتحقيق هذا الهدف.

وشدد على أن نتنياهو كلف الفريق المفاوض بتقديم الخطوط العريضة لتحقيق هدف إعادة "المحتجزين" في قطاع غزة.

وجاء في البيان، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد "أن الحرب في غزة لن تنتهي إلا بعد القضاء على قدرة حماس على الحكم وشن الحرب".

ويضيف البيان: "إن الخطوط العريضة الدقيقة التي تقترحها إسرائيل، بما في ذلك الانتقال المشروط من مرحلة إلى أخرى، تسمح لإسرائيل بالحفاظ على هذه المبادئ".

ولم يوضح مكتب نتنياهو ما إذا كان اقتراحه هو الاقتراح نفسه الذي وصفه بايدن خلال خطابه ولا يشير مباشرة إلى خطاب بايدن على الإطلاق.

من جهتها، نقلت القناة "12" العبرية عن مسؤول إسرائيلي قوله "إن الرئيس الأميركي جو بايدن لا يفهم الواقع هنا وخطابه ضعيف ويمثل انتصارا لحركة حماس".

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن مساء الجمعة عن خطة جديدة اقترحتها "إسرائيل" تتكون من 3 مراحل لوقف الحرب في قطاع غزة.

وقال بايدن في خطاب أدلى به في البيت الأبيض بشأن الوضع في الشرق الأوسط، إن "المقترح يشمل وقفا شاملا لإطلاق النار والانسحاب من غزة وإطلاق سراح الرهائن".

وصرح بأنه "لا يمكن أن تفويت هذه اللحظة للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة.. لقد حان الوقت لإنهاء هذه الحرب".

وأردف الرئيس الأميركي بالقول موجها رسالة لحركة حماس: "يجب أن تقبل الصفقة".
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