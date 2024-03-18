نتنياهو يستميت لتبقى الحرب مستعرة ولو على حساب العلاقات مع أميركا

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وسط مسلسل الخلافات الجارية داخل حكومة الإحتلال، وبين المستويين السياسي والعسكري في الكيان المحتل، يواصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحدي خصوم الداخل والخارج، في محاولة لإنقاذ نفسه من مأزق غزة.. فهل ينجح في ذلك؟ويؤكد رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الخليل، الدكتور بلال الشوبكي أن نتنياهو ورغم المعضلات التي يواجهها، فهو ما يزال يحظى بدعم شارع يميني متطرف، بالإضافة إلى أنه يدرك نقاط ضعف خصومه، بمعنى أن تلويحات اليمين بالضغط عليه هي في حقيقة الأمر فارغة لأنهم معنيون بالبقاء في الحكومة التي يقودها.أما الخصوم الآخرون مثل الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس، وزعيم المعارضة يائير لبيد فكلهم يستثمرون المشهد الحالي لصالحهم، وبالتالي لا داعي لأن يقلبوا الطاولة على نتنياهو.أما نقاط الضعف لدى نتنياهو، فتتمثل في حالة الانقسام داخل مجلس الحرب للكيان المحتل، حيث كان هذا المجلس في بداية الحرب على قطاع غزة عنوانا لوحدة الإسرائيليين، لكنه صار اليوم عبئا على نتنياهو، كما قال الشوبكي في حديثه لبرنامج "غزة.. ماذا بعد؟" وبحسب الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، أحمد الحيلة، فإن نتنياهو يملك 64 مقعدا داخل الكنيست بفضل دعم الأحزاب اليمينية المتطرفة، وقد يقفز هذا الرقم إلى 68 في حال حصل توافق بينه وبين الوزير الإسرائيلي جدعون ساعر الذي فض شراكته السياسية مع غانتس.وبشأن ما إذا كان خلاف نتنياهو مع الإدارة الأميركية سيساعده في الداخل، أوضح الحيلة إن رئيس وزراء إسرائيل أخذ على عاتقه المواجهة مع إدارة الرئيس جو بايدن، خاصة بعد ما تحدثت الاستخبارات الأميركية أنه -أي نتنياهو- أصبح غير موثوق لدى الرأي العام الإسرائيلي، ودعت إلى فكرة الانتخابات المبكرة في إسرائيل.ولم يستبعد أن يكون للخلاف بين نتنياهو وإدارة بايدن انعكاس على عملية المفاوضات المقبلة مع المقاومة الفلسطينية بخصوص صفقة التبادل.ويريد نتنياهو بحسب الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني الحيلة أن يحافظ على استدامة حالة الحرب في غزة، لأنها تمكنه من الاستمرار في الحكومة، وقد يبدي نوعا من المرونة في موضوع الإغاثة الإنسانية في غزة لتخفيف الضغوط الداخلية وضغوط الأميركيين.-(وكالات)