الأربعاء 27 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

نتنياهو يسير بعكس التيار العالمي ويتوعد بحرب طويلة في غزة

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نتنياهو
 بات العالم أجمع يدرك لماذا يتوعد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بإصرار بأن تكون الحرب على غزة طويلة الأمد، ويعلم قادة العالم أنها الضمانة الوحيدة لبقائه على كرسي الرئاسة .اضافة اعلان
وقالت صحيفة واشنطن بوست الأميركية إن العالم يتطلع إلى إرساء هدنة في قطاع غزة، في حين يتوعد الاحتلال بمواصلة القتال.
وأشارت في تقرير إلى أن مجلس الأمن الدولي دعا إلى هدنة إنسانية "عاجلة وممتدة" في غزة للسماح بدخول مزيد من المساعدات إلى القطاع، في حين تقول الولايات المتحدة -التي تعد "أفضل أصدقاء الاحتلال- إنها تريد من حليفتها الانتقال من مرحلة القصف الجوي الذي يسوي المباني السكنية بالأرض، إلى تنفيذ عمليات تستهدف قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بدقة أكثر.
لكن نتنياهو والقادة العسكريين أعلنوا، في الآونة الأخيرة، أن وتيرة العنف التي يخوضون بها الحرب وهي من أكثر الحروب تدميرا على الإطلاق في هذا القرن، سوف تستمر وتشتد، حسبما ورد في تقرير الصحيفة الأميركية.
وقد تسببت الغارات الجوية الصهيونية منذ عشية عيد الميلاد في إصابة واستشهاد مئات الفلسطينيين، العديد منهم في مخيمات اللاجئين، وفقا لمسؤولي الصحة الفلسطينيين والدوليين. وقتل 19 جنديا من الاحتلال في القتال مع عناصر المقاومة الفلسطينية خلال الأيام الأربعة الماضية، في واحدة من أكثر المعارك دموية بالنسبة للاحتلال منذ أن بدأت حملتها التي تقول إنها تهدف للقضاء على حركة حماس.
ويقول مسؤولو الإغاثة إن المستشفيات القليلة التي ما تزال تقدم خدماتها العلاجية في غزة تعمل فوق طاقتها.
ونقلت الصحيفة عن نتنياهو قوله في تصريحات نشرها حزب الليكود الذي ينتمي إليه، أنهم سيعملون على "توسيع نطاق القتال في الأيام المقبلة، وستكون هذه معركة طويلة .
وكان نتنياهو قد كتب مقالا نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية الاثنين الماضي صرح فيه بأن حرب غزة ستنتهي عندما ينتصر وليس قبل ذلك. وقال "لا بد من تدمير حماس، ولا بد من نزع سلاح غزة، ويجب اجتثاث التطرف من المجتمع الفلسطيني".
وقال خلال الايام الماضية أكثر من محلل بمن فيهم خبراء في الكيان المحتل أن هدفي نتنياهو من استمرار الحرب من شبه المستحيل تحقيقهما، وبعضهم رأي أنه مهما طال أمد الحرب فلن يتم التمكن من القضاء على المقاومة الفلسطينية المتجذرة في القطاع، وبعضهم من الكيان المحتل أكد أن إصراره ينبع من رغبته في تجنب محاكم بعدة تهم فساد بانتظاره، بالإضافة الى تحقيق في إخفاقه في حماية مواطنيه بسبب "طوفان الأقصى" الذي نفذته المقاومة الفلسطينية في بلدات ما يسمى "غلاف غزة" في 7 تشرين أول (أكتوبر) الماضي.
ومن جانبه، قال رئيس هيئة الأركان العامة في جيش الاحتلال الجنرال هرتسي هاليفي، إنه "لا توجد حلول سحرية أو طرق مختصرة في التفكيك الجذري لمنظمة "حماس"، سوى القتال المستمر والحازم، ونحن عازمون تماما" على تنفيذ ذلك.
وذكرت واشنطن بوست في تقريرها أن مسؤولا صهيونيا رفيعا ومستشارا مقربا لنتنياهو سافر إلى واشنطن، حيث عقد اجتماعات مغلقة أول من أمس مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان.-(وكالات)
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