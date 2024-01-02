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الثلاثاء 02 كانون الثاني 2024
8:23 م
نتنياهو يطالب الوزراء بعدم التعليق على اغتيال العاروري
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)
قال ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية إن بنيامين نتنياهو طالب وزراء حكومته بعدم التعليق على اغتيال صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مساء اليوم في بيروت.
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