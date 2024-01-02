نتنياهو يطالب الوزراء بعدم التعليق على اغتيال العاروري

اضافة اعلان

قال ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية إن بنيامين نتنياهو طالب وزراء حكومته بعدم التعليق على اغتيال صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مساء اليوم في بيروت.