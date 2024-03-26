نتنياهو يعيش أسوأ كوابيسه.. تظاهرات وامتناع أميركا وقانون التجنيد واستقالة ساعر

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القدس المحتلة- تقض كوابيس عدة مضاجع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وهي تظاهرات ذوي الأسرى، وموقف أميركا من قرار لمجلس الأمن الدولي وقانون التجنيد واستقالة رئيس حزب "اليمين الوطني" الإسرائيلي غدعون ساعر.فمع صدور قرار مجلس الأمن الدولي الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت على القرار، وعدم استخدام "فيتو" بشأنه، يشتد الخناق على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يواجه حزمة من الأزمات السياسية الداخلية بدأت بالتصاعد تزامنا مع أزمته غير المسبوقة مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.ورغم أن الولايات المتحدة شكلت شبكة أمان لحماية لإسرائيل في المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها مجلس الأمن، إذ استخدمت الإدارات الأميركية المختلفة حق الفيتو 42 مرة لصالح إسرائيل منها 15 مرة لحمايتها من الإدانة، فإن واشنطن امتنعت، أول من أمس، عن استخدام حق النقض (فيتو) ضد قرار في مجلس الأمن طالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، لتسجل موقفا استثنائيا لم يسبق لإدارة أميركية أن فعلته وإسرائيل في حالة حرب.وشكلت الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة، في أعقاب عملية طوفان الأقصى، في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي التي نفذتها المقاومة الفلسطينية، فرصة لتعليق الخلافات -ولو مؤقتا- بين إدارة الرئيس جو بايدن وحكومة بنيامين نتنياهو، إذ شهدت العلاقة بين الجانبين مستويات متقدمة من التصعيد.وبعد قرابة 6 أشهر على اندلاع الحرب، عادت الأزمة للتصاعد في ظل التباين بشأن إدارة الحرب وكيفية توظيف كل طرف لها في معادلته الداخلية.وتصطدم رغبة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو في استمرار الحرب دون توقف، مع مصلحة إدارة بايدن في هدن مؤقتة تسمح لها بتحسين صورتها بين يدي الانتخابات الرئاسية نهاية العام الحالي.وتشهد إدارة بايدن انتقادات واسعة في صفوف الحزب الديمقراطي، ولدى قطاعات مختلفة من المجتمع الأميركي بسبب موقفها الداعم لحرب الإبادة التي تنفذها إسرائيل في قطاع غزة.ورغم اتفاق الجانبين على أهداف الحرب الرئيسية، فإن نتنياهو يتخوف من توظيف إدارة بايدن لوقف إطلاق نار مؤقت لأسابيع عدة من أجل مضاعفة ضغوطها عليه وإجراء تغيير سياسي.واتخذت إدارة بايدن من معارضتها اجتياح رفح من دون خطة واضحة لإجلاء المدنيين ورقة ضغط رئيسية على نتنياهو، الذي يرفض المعارضة الأميركية ويهدد منذ أسابيع باجتياح رفح بغض النظر عن الموقف الأميركي.وفي هذا السياق، جاء امتناع الولايات المتحدة عن استخدام حق الفيتو ضد قرار وقف إطلاق النار الفوري، وتسبب في ردود فعل في الأوساط الإسرائيلية حمّلت نتنياهو وحكومته مسؤولية ما وصفوه بالتدهور غير المسبوق في العلاقة مع الإدارة الأميركية.وفي السياق نفسه، قال رئيس الوزراء السابق إيهود باراك، إن قرار مجلس الأمن يعكس أزمة عميقة مع واشنطن والمطلوب اتخاذ قرارات صعبة. وفسر باراك هذه القرارات الصعبة بضرورة إجراء انتخابات فورا، وقال إن هذا الإجراء المبكر "هو ما سيخرج إسرائيل من أزمتها العميقة".كما أيدت وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفي تصريحات باراك، بقولها "إن وجود صدع مع واشنطن أفضل ما يمكن أن تحصل عليه حماس، ونتنياهو يقودنا لذلك".ومن كوابيس نتنياهو ما يواجهه من جملة أزمات سياسية داخلية بدأت بالتصاعد أكثر تزامنا مع أزمته غير المسبوقة مع إدارة بايدن، فقد أعلن، أول من أمس، رئيس حزب "اليمين الوطني" الإسرائيلي جدعون ساعر الاستقالة من حكومة الطوارئ، بعد عجز نتنياهو عن ضمه لمجلس الحرب، كما يطالب ساعر الذي استقال، مؤخرا، من حزب "معسكر الدولة" برئاسة عضو مجلس الحرب بيني غانتس.واعتبر الوزير المستقيل، في بيان الاستقالة، أنه لن يستطيع تحمل المسؤولية ما دام ليس لديه أي تأثير، وقال "لم نأت إلى الحكومة لتدفئة المقاعد"، وأردف "حذرت من أن إبطاء التقدم العسكري في قطاع غزة يعني إطالة أمد الحرب وهذا ضد مصلحة إسرائيل".ورأى سياسيون ومحللون من كيان الاحتلال، أن استقالة ساعر تشكل ضربة مؤلمة لنتنياهو وتزعزع حكومته بشكل كبير، واعتبرها زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد "الخطوة الأولى نحو حل الحكومة التي يجب أن تتحمل مسؤوليتها، وتعيد الولاية إلى الشعب، من أجل المختطفين، ومن أجل أمن إسرائيل". وقال مسؤولون في حزب الليكود، إن ساعر قد رفض حلولا وسطا، في ظل صعوبة ضمه لمجلس الحرب في ظل معارضة الوزيرين المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسئليل سموتريتش اللذين طالبا بالانضمام لمجلس الحرب في حال ضم ساعر.وتأتي استقالة ساعر وسط أزمة قانون التجنيد، التي لا تقل خطورة على حكومة نتنياهو، إذ يهدد عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس بالاستقالة من الحكومة، في حال أقر الكنيست تشريعا يبقي على إعفاء اليهود المتدينين من الخدمة العسكرية الإجبارية.ورغم محاولات نتنياهو لتمرير القانون بإحداث تغييرات جوهرية على المقترح بسحب بند تمديد حد الإعفاء الحريديم ليصل لعمر 35 سنة، فإن مواقف الأطراف السياسة الرافضة للقانون بالصيغة التي يقدمها نتنياهو بقيت على حالها.كما أكد وزير الدفاع يوآف غالانت، الذي بدأ زيارة رسمية للولايات المتحدة، أنه من المقرر عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء (أمس)، وقال إنه لن يؤيده، مما سيزيد الخناق على نتنياهو. فتصدع المواقف داخل الائتلاف وداخل الليكود سيمثل تحولا قد يمس تماسك حكومته.وفي رد فعل أولي على الموقف الأميركي، قرر نتنياهو إلغاء مغادرة وفد إسرائيلي لإجراء مباحثات بشأن عملية رفح في الولايات المتحدة، إذ كان من المفترض أن يصل وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر ومستشار الأمن القومي تساحي هنغبي إلى واشنطن بناء على طلب من الرئيس جو بايدن الأسبوع الماضي.وكان من المقرر أن يستمع الوفد إلى المقترحات الأميركية، لتوسيع المساعدات الإنسانية في غزة وبدائل لعملية عسكرية إسرائيلية كبيرة في رفح.ومع وصول الأزمة بين الجانبين لهذا المستوى غير المسبوق، تبقى الاحتمالات لتصعيد الأزمة مفتوحة على احتمالية مزيد من الإجراءات التي قد تتخذها إدارة بايدن للضغط على نتنياهو الذي يواجه أزمة معقدة، وسط قيادته حربا يشكك كثيرون في قدرته على تحقيق أهدافها المعلنة والاكتفاء بسجل من جرائم الحرب والإبادة الجماعية.-(وكالات)