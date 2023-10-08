الأحد 08 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

نتنياهو يعين مسؤولا عن ملف الأسرى والمفقودين

العميد غال هيرش
العميد غال هيرش
قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قرر تعيين العميد غال هيرش مسؤولاً عن ملف الأسرى والمفقودين لدى حركة حماس.اضافة اعلان
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