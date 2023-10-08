نتنياهو يعين مسؤولا عن ملف الأسرى والمفقودين

اضافة اعلان

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قرر تعيين العميد غال هيرش مسؤولاً عن ملف الأسرى والمفقودين لدى حركة حماس.