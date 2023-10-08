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الأحد 08 تشرين الأول 2023
6:11 م
نتنياهو يعين مسؤولا عن ملف الأسرى والمفقودين
العميد غال هيرش
قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قرر تعيين العميد غال هيرش مسؤولاً عن ملف الأسرى والمفقودين لدى حركة حماس.
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