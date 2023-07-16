الأحد 16 تموز 2023
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نتنياهو يغادر المستشفى

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نتنياهو
غادر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المستشفى، الأحد، وهو في
«حالة ممتازة»، بعد ليلة قضاها هناك، بسبب شعوره بدوار، وذلك على ما أفاد اضافة اعلان
المستشفى ومكتبه.

ونقل نتنياهو (73 عاماً) بعد ظهر السبت إلى مركز شيبا الطبي قرب تل أبيب،
بعدما أمضى بعض الوقت الجمعة وسط الحر الشديد في بحيرة طبريا في شمال
إسرائيل. وبحسب رئيس قسم أمراض القلب في المستشفى الإسرائيلي.  

 
وأجرى نتنياهو ليل السبت الأحد: «سلسلة من الفحوص وقال الطبيب المسؤول عن علاجه في فيديو: «بعد الفحوص التي أجريت تبين أن الجفاف سبب دخول نتنياهو المستشفى». وأوضح رئيس القسم أنه تم وضع «جهاز هولتر تحت الجلد» بهدف «مواصلة المراقبة المنتظمة» لقلب نتنياهو. وكالات 
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