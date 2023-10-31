الثلاثاء 31 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

نتنياهو يقنع أوروبا بالضغط على مصر لاستقبال نازحي غزة

بنيامين نتنياهو
نتنياهو
 دبي  -  على الرغم من نفي مكتبه جدية ما تسرب عن وجود خطة أو اقتراح استخباراتي من أجل نقل المدنيين في قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى "مخيمات" في شبه جزيرة سيناء المصرية، لكن يبدو أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ينشط خلف الكواليس لتنفيذ الأمر.اضافة اعلان
فقد أفادت مصادر مطلعة أن نتنياهو "يسعى إلى إقناع القادة الأوروبيين بالضغط على مصر لقبول اللاجئين من قطاع غزة".
وذكرت تلك المصادر "المطلعة على المناقشات" أن "هذا المقترح قدمته عدة دول، من بينها التشيك والنمسا، في مناقشات خاصة خلال قمة زعماء الاتحاد الأوروبي يومي الخميس والجمعة الماضيين"، وفق ما نقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية.
إلا أن "الدول الأوروبية الرئيسية، لا سيما فرنسا وألمانيا، بالإضافة إلى المملكة المتحدة، رفضت هذا الاقتراح ووصفته بأنه "غير واقعي"، مشيرة إلى "مقاومة المسؤولين المصريين المستمرة لفكرة قبول اللاجئين من غزة حتى على أساس مؤقت".
ومنذ الأيام الأولى للحرب التي تفجرت في السابع من تشرين الاول (أكتوبر) إثر الهجوم المباغت الذي شنته حماس على قواعد عسكرية ومستوطنات للاحتلال في غلاف غزة، حذرت مصر من التهجير القسري للفلسطينيين من غزة إلى سيناء. وقد تصاعدت تلك المواقف مع دعوة قوات الاحتلال سكان شمال غزة للنزوح إلى الجنوب وعدم العودة ما لم يتم إبلاغهم بذلك.
يذكر أن المخاوف المصرية حول سيناء ليست بجديدة بل تعود إلى سنوات خلت، إلا أنها تطفو في كل مرة يشهد قطاع غزة حربا جديدة.
لا سيما أن مشروع ما يعرف بـ "غزة الكبرى" هو مخطط قديم سبق أن طرحه مستشار الأمن القومي للاحتلال آنذاك جيورا آيلاند عام 2004، وهو إقامة "دولة غزة الكبرى" بحيث تقتطع مساحة من غزة للكيان المحتل، وتُضم مساحة من سيناء لغزة.
ووفقا لمشروع آيلاند هذا، فإن القطاع بحاجة إلى أن تزيد مساحته بواقع ثلاثة أضعاف، لذا اقترح المسؤول السابق ضم 600 كيلومتر مربع من سيناء للقطاع، وفق ما يوضح عدة مراقبين ومحللين مصريين.-(وكالات)
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