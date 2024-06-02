نتنياهو يلقي خطابا أمام الكونغرس

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وسيكون نتنياهو "أول زعيم دولة في العالم يخاطب الكونغرس للمرة الرابعة"، وفق بيان لمكتب نتنياهو.وأرفق مكتب نتنياهو البيان بصورة عن الدعوة الأميركية، دون أن يذكر موعد إلقاء الخطاب أمام الكونغرس.