 
الأحد 02 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

نتنياهو يلقي خطابا أمام الكونغرس

رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)
أكد مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أنه سيلقي خطابا أمام الكونغرس الأميركي، تلبية لدعوة رسمية من قادة الحزبين الديمقراطي والجمهوري بالمجلس.اضافة اعلان

وسيكون نتنياهو "أول زعيم دولة في العالم يخاطب الكونغرس للمرة الرابعة"، وفق بيان لمكتب نتنياهو.

وأرفق مكتب نتنياهو البيان بصورة عن الدعوة الأميركية، دون أن يذكر موعد إلقاء الخطاب أمام الكونغرس.
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