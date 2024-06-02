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الأحد 02 حزيران 2024
1:49 ص
نتنياهو يلقي خطابا أمام الكونغرس
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)
أكد مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أنه سيلقي خطابا أمام الكونغرس الأميركي، تلبية لدعوة رسمية من قادة الحزبين الديمقراطي والجمهوري بالمجلس.
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وسيكون نتنياهو "أول زعيم دولة في العالم يخاطب الكونغرس للمرة الرابعة"، وفق بيان لمكتب نتنياهو.
وأرفق مكتب نتنياهو البيان بصورة عن الدعوة الأميركية، دون أن يذكر موعد إلقاء الخطاب أمام الكونغرس.
الاحتلال
نتنياهو
الكونغرس
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