الأربعاء 15 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

نتنياهو ينتقد ترودو بسبب تصريحاته عن قتل النساء والأطفال في غزة

394020
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو لدعوته لوقف قتل النساء والأطفال في قطاع غزة، حيث ناشد مرة أخرى دعم حرب بلاده ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس).اضافة اعلان
وكتب نتنياهو مباشرة إلى ترودو في منشور على منصة إكس، تويتر سابقا، في وقت مبكر اليوم: “ليست إسرائيل هي التي تستهدف المدنيين عمدا ولكن حماس هي التي قطعت رؤوسا وأحرقت وذبحت المدنيين في أسوأ الفظائع التي ارتكبت ضد اليهود منذ المحرقة”.
وتابع نتنياهو: “يجب على قوى الحضارة دعم إسرائيل في هزيمة بربرية حماس”.
وفي وقت سابق، حث ترودو الحكومة الإسرائيلية على “ممارسة أقصى درجات ضبط النفس” في قتالها في قطاع غزة ومنح هدنة إنسانية.
وقال ترودو في مؤتمر صحافي في مقاطعة كولومبيا البريطانية بكندا: “لا يمكن أن يكون ثمن العدالة استمرار معاناة جميع المدنيين الفلسطينيين”.-(د ب أ)

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
414789

ترودو: قتل "إسرائيل" للأطفال والنساء والرضع في غزة يجب أن يتوقف

منذ 57 دقيقة
394132_0

اليوم الـ 37 من العدوان.. قصف إسرائيلي واشتباكات ضارية في غزة

12 تشرين الثاني 2023
فلسطينيون في غزة حول جثامين خلفها قصف للاحتلال على القطاع أول من أمس-(وكالات)

الاحتلال يتفاخر بزلزلة أرض غزة والمقاومة ترد بقصف تل أبيب وديمونة

28 تشرين الأول 2023
الهلال الأحمر الفلسطيني

الهلال الأحمر الفلسطيني: تلقينا تهديدا إسرائيليا بقصف مستشفى القدس في غزة

20 تشرين الأول 2023
اقرأ أيضا
391206

تقرير: البيت الأبيض يشعر بإحباط متزايد من سلوك "إسرائيل" في غزة

منذ 8 دقيقة
414789

ترودو: قتل "إسرائيل" للأطفال والنساء والرضع في غزة يجب أن يتوقف

منذ 57 دقيقة
655373694236041f412b5a0b

السيسي يوجه بتسيير مساعدات إضافية إلى غزة

منذ6 ساعة
2a69b252-de60-4720-b06f-2d23f42673a7

وزارة الصحة الفلسطينية: توثيق 11451 شهيدا حتى اللحظة

منذ7 ساعة
maxresdefault

الاحتلال يستعد لاقتحام مجمع الشفاء الطبي بغزة

منذ8 ساعة
6682408_1699740877

"صحة غزة": الدبابات الإسرائيلية تحاصر باب مجمع الشفاء الطبي

منذ9 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

جيش إلكتروني كبير.. والأردن هدفه!

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

ليست حربا دينية

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

لنتحدث بصراحة عن الوضع الداخلي

ماهر أبو طير |اليوم

من مسافة الصفر

سائد كراجة |اليوم

عدوان الاحتلال والتحديات الاقتصادية

موسى الساكت |اليوم

أبو عبيدة.. وكرة القدم

خالد خطاطبة |اليوم

أوقفوا الإعلانات على فيسبوك

زيدون الحديد |اليوم

حرب غزة بين حسابات الحقل والبيدر

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
رسائل من غزة تحت القصف

رسائل من غزة تحت القصف

ترجمات | منذ13 ساعة
التهجير القسري في غزة يكرر صورة النكبة الفلسطينية في 1948 - (أرشيفية)

حل إسرائيل النهائي‏ للفلسطينيين

ترجمات | منذ13 ساعة
مقاتلون من حزب الله في مناورة تدريبية عشية ذكرى يوم التحرير من إسرائيل، 25 أيار (مايو) 2023 - (أرشيفية)

لماذا لا يريد "حزب الله" حربا شاملة.. بعد

ترجمات |13 تشرين الثاني 2023
1699779379743194100

‏مع تركيز العالم على غزة، الصراع يختمر في الضفة الغربية

ترجمات |12 تشرين الثاني 2023
1699779379643193700

لا تقعوا في فخ "الانحياز" في مسألة غزة

ترجمات |12 تشرين الثاني 2023
1699779379733193900

من هو أبو عبيدة.. المتحدث العسكري الشهير باسم "القسام"؟

ترجمات |12 تشرين الثاني 2023
 