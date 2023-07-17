نتنياهو يهاجم رافضي الخدمة العسكرية وبايدن يدخل على الخط

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عواصم - شن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو امس هجوما حادا على رافضي الخدمة العسكرية في جيش الاحتلال احتجاجا على خطة حكومته لتعديل النظام القضائي، وفي حين دعا زعيم المعارضة يائير لبيد حكومة نتنياهو لوقف هذه الخطة والتوصل إلى تسوية، يتجه الرئيس الأميركي جو بايدن لإجراء اتصال هاتفي مع نتنياهو بعد تزايد الاحتجاجات المناهضة للتعديلات القضائية.وعقب خروجه من المستشفى ترأس نتنياهو صباح امس اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي بعد تأجيله بسبب نقله إلى المستشفى يومي السبت والأحد.واستهل نتنياهو الجلسة بشن هجوم قوي على رسائل الرفض التي وقعها قادة ومجندون من جيش الاحتلال الإسرائيلي وجيش الاحتياط، وقال "في الدول الديمقراطية، يخضع الجيش للحكومة وليس العكس، بينما في النظام العسكري تكون الحكومة تابعة للجيش، أو لمجموعة داخل الجيش بتعبير أدق، وهذا هو الفرق الأساسي بين الديمقراطية والنظام العسكري".واعتبر نتنياهو أن رفض الخدمة العسكرية والدعوات للامتناع عن الامتثال لأوامر الاستدعاءات من الجيش "بحد ذاتها مخالفة للديمقراطية والقانون"، وقال أمام الاجتماع إن "التحريض على العصيان، والعصيان في حد ذاته، مخالف للديمقراطية، ولا يمكن أن تكون هناك جماعة داخل الجيش تهدد الحكومة المنتخبة. ولن تقبل الحكومة الرفض وستعمل ضده لضمان سلامة أبنائنا".واستطرد قائلا إن "دعوات الرفض تنخر في قوة الردع في وجه أعدائنا، الذين يمكن بسهولة إغرائهم لتنفيذ أعمال عدوانية ضدنا، وهي تقوض الانضباط داخل الجيش الذي هو أساس وجود الجيش في المقام الأول".وأضاف "لا يمكن لمجموعة داخل الجيش أن تهدد الحكومة المنتخبة وتقول: إذا لم تفعلوا ما نريد، فسوف ننزع المقبس عن الأمن، تماما كما أنه لا يمكن لموظفي شركتي الكهرباء والمياه، تهديد الحكومة إذا لم تشرع كما يحلو لهم، فإنهم سوف يغرقون الدولة في العتمة ويمنعون الماء عن مواطني إسرائيل".وشن وزراء في حكومة نتنياهو هجوما على المتظاهرين ضد خطة إضعاف القضاء، وعلى الدعوات لـ"يوم مقاومة" للتشريعات القضائية وأنشطة احتجاجية ستنطلق غدا الثلاثاء في جميع أنحاء البلاد.وفي المقابل، قال زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لبيد إن الحكومة تقود البلاد نحو كارثة، ودعاها لوقف التعديلات القضائية والتوصل إلى تسوية.من جهتها، أصدرت مجموعة "احتجاج جنود الاحتياط" التي تشارك في تنظيم الاحتجاجات والمظاهرات على خطة إضعاف القضاء، بيانا مقتضبا جاء فيه أنه "أقسمنا على أن نخدم المملكة ".واعتبرت المجموعة أن "نتنياهو أصبح يدرك حجم الأحداث. الآلاف من جنود الاحتياط لن يسمحوا له بتحويل إسرائيل إلى دكتاتورية والقضاء على جيش الشعب".ووجهت المجموعة دعوات إلى وزير الدفاع يوآف غالانت للوقوف في وجه التعديلات القضائية، وقالوا إن "وزير الدفاع الأسبق موشيه ديان لم يكن يرى في عام 1973، وأنت تتجاهلنا اليوم، لكننا أقسمنا أن نخدم المملكة".وشددوا على أن نتنياهو "فقد شرعيته"، واعتبروا أن "رئيس الحكومة الذي يهتم لأمر جنوده لا يتخلى عنهم ويتركهم لمواجهة مصيرهم في محكمة العدل الدولية في لاهاي".بدورهم، قال رافضو الخدمة العسكرية من عناصر الاحتياط التابعين لوحدة الأبحاث في شعبة الاستخبارات العسكرية ("أمان")، ردا على نتنياهو، "خدمنا على مر السنين في القوات النظامية وقوات الاحتياط في ظل حكومات مختلفة، بما في ذلك تلك التي روجت لسياسات تخالف توجهاتنا".واعتبر عناصر الاحتياط في وحدة العمليات الخاصة و"السايبر الهجومي" التابعة للاستخبارات العسكرية أن نتنياهو "في حالة ذعر"، وخاطبوه قائلين "لا تعلمنا عن جوهر الديمقراطية، فمن الواضح أنك تخطط لإقالة المستشارة القضائية للحكومة والعاملين على إنفاذ القانون في اليوم التالي لإلغاء حجة المعقولية".في غضون ذلك، ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن منظمي الاحتجاجات يعتزمون الإعلان عن تجنيد أكثر من 20 ألف شخص يرفضون التطوع في قوات الاحتياط التابعة لمختلف التشكيلات العسكرية في الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك وحدات النخبة، مضيفة أن منظمي الاحتجاجات جمعوا تواقيع بأسماء جميع هؤلاء الرافضين للخدمة العسكرية احتجاجا على إضعاف القضاء.وكان وزير الدفاع الإسرائيلي قد عقد اول من أمس الأحد اجتماعا عاجلا مع كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي، لمناقشة تأثير الاحتجاجات المتصاعدة على خطة إضعاف جهاز القضاء، على كفاءة الجيش الإسرائيلي، في ظل اتساع ظاهرة التهديد برفض الخدمة العسكرية في قوات الاحتياط والقوات النظامية، إذا أقر الائتلاف الحكومي تشريعاته القضائية.ونقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية امس عن ضباط رفيعي المستوى في جيش الاحتلال قولهم "إن ضرر التعديلات القانونية على التماسك الداخلي في الجيش الإسرائيلي ملموس بالفعل".بايدن على الخطوفي سياق متصل، قال موقع "أكسيوس" امس إن الرئيس الأميركي جو بايدن سيجري اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد تزايد الاحتجاجات المناهضة للتعديلات القضائية في إسرائيل.في غضون ذلك، يغادر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، إلى الولايات المتحدة للقاء بايدن اليوم الثلاثاء، وإلقاء كلمة أمام الكونغرس غدا.وتأتي زيارة هرتسوغ إلى واشنطن في وقت ما يزال فيه بايدن يرفض دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارة البيت الأبيض.-(وكالات)