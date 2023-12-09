نجل ترامب يقر بهزيمة أوكرانيا

صرح دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على شبكة التواصل الاجتماعي "X"، أن أوكرانيا قد هُزمت بالفعل.



وقال نجل ترامب في تغريدة على موقع X "تويتر" سابقا: "لقد خسرت أوكرانيا الحرب منذ فترة، ونحن نبقيهم على أجهزة دعم الحياة (أجهزة التنفس الاصطناعي) بأموال لا نهاية لها".

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وشدد على أن الولايات المتحدة لا ينبغي أن ترعى أوكرانيا، لأن ليس لديها فرص لتحقيق النصر، مشيراً إلى أنه إذا كانت دول "الناتو" خائفة من روسيا، فيجب عليهم دعم كييف بمزيد من الأموال، وعدم انتظار ذلك من الولايات المتحدة. وكالات

