الإثنين 04 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

نحو 16 ألف شهيد حصيلة العدوان المستمر على غزة

أرشيفية
أرشيفية

أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، يوم الاثنين، بارتكاب الاحتلال مجازر مروّعة وكبيرة خلال الساعات الماضية راح ضحيّتها مئات الشهداء والجرحى، مشيرًا إلى أن ما تم انتشاله ووصوله للمستشفيات بلغ 349 شهيدا و750 جريحاً، فيما لا يزال العدد الأكبر منهم تحت الأنقاض.

وقال القدرة، في مؤتمر صحفي عقد في اليوم 59 من العدوان على غزة، إنّ الاحتلال الإسرائيلي يتعمد قصف المستشفيات في غزة، مشيراً إلى أن 66 مؤسسة صحيّة دمرها الاحتلال بالكامل وأخرج 20 مشفى و46 مركزاً للرعاية الأولية عن الخدمة.

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وأكدّ تعمّد الاحتلال الإسرائيلي قتل وإرهاب الطواقم الطبية والجرحى والنازحين في مستشفيات غزة والشمال لإجبارهم على الاخلاء القسري، حيث أدت الانتهاكات الإسرائيلية ضد المنظومة الطبية إلى استشهاد 283 من الكوادر الصحية فضلاً عن تدمير 56 سيارة اسعاف.
وأشار القدرة إلى أن الاحتلال اعتقل 35 من الكادر الصحي في قطاع غزة، منهم مدير عام مجمع الشفاء الطبي د. محمد أبو سلمية تحت ظروفٍ قاسية من التعذيب والجوع. - وكالات

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