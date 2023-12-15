نداء أوروبي يطالب إسرائيل بالتصدي لعنف المستوطنين

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دعت بريطانيا وأكثر من 12 دولة شريكة، من بينها أستراليا وكندا وفرنسا، إسرائيل إلى اتخاذ خطوات فورية وملموسة للتصدي لعنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.وتحدثت الدول في بيان مشترك نشرته الحكومة البريطانية الجمعة عن "أن ازدياد وتيرة عنف المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين غير مقبول، ويجب الآن اتخاذ خطوات استباقية لضمان الحماية الفعالة والفورية للتجمعات الفلسطينية".وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون الخميس إن أولئك المسؤولين عن عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين سيتم منعهم من دخول بريطانيا، في أعقاب خطوة مماثلة من قبل الاتحاد الأوروبي.وجاء في البيان المشترك الصادر عن أستراليا وبلجيكا وكندا والدنمارك والاتحاد الأوروبي وفنلندا وفرنسا وأيرلندا ولوكسمبورغ وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد وسويسرا وبريطانيا أن "تقاعس إسرائيل عن حماية الفلسطينيين ومحاكمة المستوطنين المتطرفين خلق أجواء من الإفلات شبه الكامل من العقاب حيث وصل عنف المستوطنين إلى مستويات غير مسبوقة".وأضاف أن "هذا يقوض الأمن في الضفة الغربية والمنطقة ويهدد آفاق السلام الدائم".وقال البيان إنه منذ بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول ارتكب المستوطنون أكثر من 343 اعتداء عنيفا، أسفرت عن مقتل ثمانية مدنيين فلسطينيين، وإصابة أكثر من 83 آخرين، وإجبار 1026 فلسطينيا على ترك منازلهم.رويترز