نزوح تحت القصف.. الاحتلال يواصل نهج الأحزمة النارية في غزة

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غزة- شهدت غزة، امس، يوماً جديداً من التصعيد والاقتتال، فيما يوشك العدوان في القطاع على إتمام شهره الثالث، بينما العنوان الأبرز هو المعاناة الإنسانية والأوضاع الكارثية التي يعيشها الشعب الفلسطيني تحت وطأة القصف الصهيوني، والنزوح ونقص الطعام والشراب والإمدادات الطبية.وفي آخر التطورات الميدانية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة القصف على قطاع غزة إلى 22313 شهيدا منذ اندلاع العدوان في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، مشيرة إلى أن من بين هؤلاء 128 شخصا قتلوا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.واستشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، فجر امس، إثر تواصل قصف قوات الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة، تمركزت وسط وجنوب قطاع غزة، بالتزامن مع شن أحزمة نارية.واستشهد ثلاثة اشخاص، وأصيب آخرون، جراء استهداف الاحتلال منزلا لعائلة النحال في منطقة خربة العدس، شرق رفح جنوب قطاع غزة.وارتقى عدد من الشهداء، وأصيب العشرات، في قصف الاحتلال منزلا خلف مدارس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، شرق المغازي وسط القطاع.واستشهد طفل، جراء قصفت قوات الاحتلال مدخل مدرسة في جباليا البلد، شمال قطاع غزة.كما دمرت طائرات الاحتلال عددا من أبراج عين جالوت بمخيم النصيرات، وقصفت محيط شارع عشرين في المخيم.فيما نفذت أحزمة نارية شرق مخيم النصيرات، وخان يونس جنوبا، وسمع دوي انفجارات وقصف عنيف من طائرات الاحتلال الحربية في الأجزاء الجنوبية لوسط خان يونس.ووصل، جثامين 4 شهيدات إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس، بعد تمكن طواقم الهلال الأحمر من دخول مدينة حمد.كما، وشنت طائرات الاحتلال سلسلة من الغارات العنيفة على مخيمات النصيرات، والبريج، والمغازي، وسط قطاع غزة.واستهدفت غارات جوية عنيفة حي المنارة وقيزان النجار ومعن في مدينة خان يونس.هذا ودعت منظمة الصحة العالمية إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، واتخاذ إجراءات عاجلة لضمان التدفق السريع للمساعدات دون عوائق.كما نددت الصحة العالمية بالقصف الذي استهدف مقراً ومستشفى تابعين للهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة، واصفاً هذا القصف بأنه "غير مقبول".وقالت المنظمة إن الكثير من النازحين بمستشفى الأمل بخان يونس والبالغ عددهم 14 ألفا، غادروا المستشفى جراء الضربات، ومن تبقوا يعتزمون الرحيل.وفي الضفة الغربية، اشتبك مقاومون فلسطينيون امس مع قوات الاحتلال، وأعطبوا إحدى آلياتها خلال اقتحامها مخيمين في طولكرم ضمن اقتحامات واسعة، في حين تحدث جيش الإحتلال عن اكتشاف نفق قرب مدينة الخليل.وبدأت الاقتحامات الجديدة ليلا، وشملت -بالإضافة إلى مخيمي طولكرم ومخيم نور شمس– كلا من نابلس وقلقيلية والخليل والقدس المحتلة.ونفذت قوات الاحتلال في إطار هذه العمليات اعتقالات جديدة استهدفت عشرات الفلسطينيين.وانسحبت قوات الاحتلال من بعض المناطق التي اقتحمتها، لكنها ظلت موجودة في مناطق أخرى حتى ظهر أمس.وتواصلت الاشتباكات بين قوات الاحتلال ومقاومين فلسطينيين في مخيم طولكرم، الذي شهد في الساعات الماضية انفجارات ومواجهات مسلحة عنيفة.ونشرت منصات محلية فلسطينية مقاطع فيديو توثق استهداف جرافة صهيونية بعبوة ناسفة وسحب قوات الاحتلال آليةً عسكرية تضررت خلال المواجهات.كما أظهرت صور قيام قوات الاحتلال بتجريف شوارع وتخريب البنية التحتية في المخيم.وفي وقت سابق امس، أعلن جيش الاحتلال مخيم نور شمس في طولكرم منطقةً عسكرية مغلقة، وفرض حظر التجوال فيه بعد أن نشر قناصة واستعان بجرافات وطائرات مسيرة.ودمرت جرافات الاحتلال شوارع مخيم نور شمس، خاصة الشارع الرئيسي، وشوارع عدد من أحيائه والبنى التحتية، وخربت المنشآت العامة والخاصة، كما أفاد مراسل الجزيرة بأن جنود الاحتلال أطلقوا النار على تجمع للصحفيين في المخيم.وفي شمالي الضفة أيضا، أعادت قوات الاحتلال اقتحام مدينة قلقيلية بعد انسحابها منها فجر امس، وسيرت دورياتها في أرجاء المدينة وسط إطلاق نار، كما حاصرت حي كفر سابا، ودهمت عددا من منازل السكان.كذلك اقتحمت قوات الاحتلال نابلس من محورها الغربي، وانتشرت في أكثر من موقع في المدينة. وبالتزامن، اقتحمت قوات صهيونية منطقة ضاحية البلدية في مدينة الخليل بعيد اقتحامها مدينة دورا جنوب القريبة واعتقال فلسطينيين ومداهمة عدد من المنازل فيها.وفي الخليل أيضا شملت عمليات الاقتحام مخيم العروب شمال الخليل وسط مواجهات مسلحة عنيفة تخللها إلقاء عبوات متفجرة تجاه الوحدات المتوغلة.وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الشبان خلال اقتحامها المتواصل لبلدة جبل المكبر، تزامنا مع تنفيذ هدم منزل لأحد الفلسطينيين.وفي سياق متصل، أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة الرام شمال القدس المحتلة.ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، كثف جيش الاحتلال عملياته العسكرية بالضفة، مما أسفر عن استشهاد المئات واعتقال الآلاف. على صعيد آخر، قال جيش الإحتلال إنه عثر على نفق يذكّر بأنفاق حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة في منطقة ترقوميا غرب الخليل جنوبي الضفة الغربية.-(وكالات)