نزوح 123 ألف فلسطيني في غزة

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أعلنت الأمم المتحدة، أمس، نزوح أكثر من 123 ألف فلسطيني في قطاع غزة، مع تصاعد أعمال القتال مع إسرائيل لليوم الثالث. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، في بيان، إن الأوضاع الحالية في قطاع غزة أدت إلى النزوح الداخلي، وتم تهجير ما يزيد على 17 ألفاً و500 عائلة، تضم أكثر من 123 ألفاً و538 شخصاً.وأضاف البيان: «يرجع ذلك في الغالب إلى الخوف والمخاوف المتعلقة بالحماية وتدمير منازلهم، وتم تفعيل ملاجئ الطوارئ المخصصة للأونروا في قطاع غزة لاستضافة النازحين وتقديم المساعدة العاجلة لهم».