الثلاثاء 10 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

نزوح 123 ألف فلسطيني في غزة

thumbs_b_c_a87086e7f0b5330e363e36c029ddf2cf
قصف غزة
أعلنت الأمم المتحدة، أمس، نزوح أكثر من 123 ألف فلسطيني في قطاع غزة، مع تصاعد أعمال القتال مع إسرائيل لليوم الثالث. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، في بيان، إن الأوضاع الحالية في قطاع غزة أدت إلى النزوح الداخلي، وتم تهجير ما يزيد على 17 ألفاً و500 عائلة، تضم أكثر من 123 ألفاً و538 شخصاً.اضافة اعلان

وأضاف البيان: «يرجع ذلك في الغالب إلى الخوف والمخاوف المتعلقة بالحماية وتدمير منازلهم، وتم تفعيل ملاجئ الطوارئ المخصصة للأونروا في قطاع غزة لاستضافة النازحين وتقديم المساعدة العاجلة لهم».
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
F8CXtjDW0AAIt4z

استشهاد صحفيين وإصابة آخر بقصف إسرائيلي غرب غزة

منذ1 ساعة
6524837e4c59b73d7354f0fe

الأمم المتحدة تحذر من أن أي تشديد للحصار على غزة سيجعل الوضع أكثر مأساوية

منذ2 ساعة
652477e14c59b7316e38203f

قيادي في حماس يكشف عن رقم مفاجىء

منذ3 ساعة
d38a21f37495eaf7d4e1d295ee335f6c

زوارق الاحتلال تقصف شاطئ الوسطى وخان يونس

منذ4 ساعة
1762220_0

أمريكا تحدد موقفها من إرسال قوات إلى إسرائيل

منذ4 ساعة
65247c2a4c59b72d2b4b35d9

تطورات متسارعة على الحدود الشمالية لفلسطين

منذ5 ساعة
افكار و مواقف

ماذا ستفعل إسرائيل في الأقصى؟

ماهر أبو طير |اليوم

طوفان الأقصى".. تغير لمعادلات اللعبة

محمود الخطاطبة |اليوم

لماذا؟ هذا هو السؤال المطلوب لمعرفة الجواب

حسني عايش |اليوم

الدين على طاولة النقاش

سلامة الدرعاوي |اليوم

الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.. هل يندرج تحت ثقافة الفزعة؟ في بادرة هي الأولى من نوعها في الأردن، عقدت وحدة حقوق الانسان في رئاسة الوزراء ومركز وعي للتدريب في حقوق الانسان دورة تدريبي

تهاني روحي |اليوم

غزة ليست دولة عظمى

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
في الاحتجاجات "التجمع مطلوب"، رسم للفنان مستر فيشر - (المصدر)

لماذا تفشل الحركات الجماهيرية‏

ترجمات | منذ10 ساعة
‏عمال الإنقاذ وأقارب الضحايا ينصبون خياما أمام المباني التي دمرها الفيضان في درنة، ليبيا، 18 سبتمبر 2023 - (أرشيفية)

وسائل الإعلام تتجاهل تماما دور "الناتو" الحربي في الفوضى الليبية

ترجمات |08 تشرين الأول 2023
مدنيون أرمن يترجلون من شاحنة عسكرية بعد إجلائهم من ناغورنو كاراباخ برعاية قوة حفظ السلام الروسية - (أرشيفية)

الفصل الأخير من نزاع ناغورنو-كاراباخ

ترجمات |08 تشرين الأول 2023
Untitled-1

مبادئ للعلاقات الدولية في عصر الإنسان العاقل

ترجمات |08 تشرين الأول 2023
رسم للإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت بين جنوده - (أرشيفية)

"البونابرتية" تعدي وتنجب الانقلابات العسكرية في أفريقيا ‏

ترجمات |07 تشرين الأول 2023
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في زيارة انتخابية - (أرشيفية)

لا تدعوا السيرك يشتت انتباهكم.. ترامب بارع جدا

ترجمات |07 تشرين الأول 2023
 