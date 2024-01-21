نساء غزة يبعن مصاغهن لتجاوز أزمة العدوان

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غزة - بالقرب من إحدى الخيم في مخيمات النازحين التي انتشرت داخل وحول مدينة رفح نصب تاجر مجوهرات خيمة وجلس على كرسي يحتضن شنطة صغيرة يبدو أنها محشوة بمبلغ مالي.وصلت ريهام ناصر، برفقة ابنة لها في مقتبل العمر، وأخرجت بحرص من محفظتها قرطا مرصعا بقطع لامعة كأنه ماس وعرضته للبيع.وضع البائع القرط على ميزان إلكتروني أمامه وضغط بأصبعه على آلة حاسبة وأخبرها بالثمن الذي سيدفعه، لكنها التقطته وغادرت.قالت ريهام، إنها رفضت بيعه لأن البائع "يستغل" الأوضاع البائسة للنازحين ودفع ثمنا بخسا.وذكرت أنها اشترت القرط لابنتها بما يزيد على 41 دينارا أردنيا للغرام الواحد قبل حوالي سنة لكن البائع سيشتريه بـ32 دينارا.امرأة أخرى وصلت في عجالة، لم تسأل عن سعر الذهب، وضعت خاتما أمام البائع وقالت: "كم ثمنه"؟.بعد أن ألقى به على الميزان الإلكتروني قال لها: 181 دينارا ونصف الدينار، التقطت السيدة المبلغ وغادرت على عجالة دون أن تناقش ودون أن تلتفت.وتلجأ النسوة في قطاع غزة لبيع مصاغهن لتوفير ثمن طعام وبعض الحاجيات الضرورية لعائلاتهن وسط شح الطعام والمواد الأساسية بعد أن شدد الاحتلال من حصاره على غزة. وقالت ريهام: إنها هربت وعائلتها من منزلهم بحي الزيتون بمدينة غزة قبل زهاء شهرين مع مبلغ مالي لكنه نفد."بالكاد استطعنا الهروب وكان معنا مبلغا ماليا وبقي مبلغ آخر في البيت لكننا ارتبكنا ونسينا حمله لأننا هربنا بسرعة لننجو بحياتنا وسط القصف الصهيوني".وتقول ريهام التي تعيل وزوجها عائلة من ثمانية افراد، إنها ستفتش عن تاجر آخر بسعر أفضل لتوفر بعض المال."أخجل من طرق أبواب مؤسسات الإغاثة، والمؤسسات أيضا عاجزة ونحتاج طعاما ومياها تصلح للشرب وأدوية خاصة وأجرة مخزن نقطنه ولا يوجد شيء مجانا والحرب أشعلت الأسعار"، قالت ريهام:وتمنع قوات الاحتلال دخول الطعام والمساعدات لغزة وتقطع الكهرباء والماء والوقود ما تسبب في تدهور غذائي وصل لحد المجاعة سيما في مدينة غزة وشمالها.ومع الضغوط الدولية لم تسمح قوات الاحتلال إلا بدخول زهاء 100 شاحنة يوميا فقط بينما كانت تدخل حوالي 500 شاحنة قبل العدوان الدموي، أما قبل الحصار المستمر منذ 17 عاما فكان يدخل لغزة زهاء 1500 شاحنة يوميا وفقا لمختصين.وتقطن ريهام وعائلتها وزوجها الذي كان يعمل سائقا قبل الحرب، في مخزن، في أحد أطراف المدينة، مساحته 24 مترا مربعا مع دورة مياه مقابل مبلغ 1500 شيقل شهريا، كما قالت.وقال التاجر الذي فضّل أن نعرفه باسم "أبو محمد"، إن التجار لم يلعبوا في الأسعار لكنها هبطت بسبب زيادة العرض في السوق. "زيادة عرض يتبعه انخفاض في السعر وهذا أمر طبيعي". قال أبو محمد.-(وكالات)