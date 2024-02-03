السبت 03 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

نصف الأميركيين يرون أن إسرائيل تمادت كثيرا في حربها على غزة

الدمار في غزة
الدمار في غزة
الولايات المتحدة - وجد استطلاع رأي أن نصف الأميركيين البالغين يرون أن إسرائيل "تمادت كثيرا" في حملتها العسكرية على قطاع غزة التي مضى عليها 15 أسبوعا.
ووفقا للاستطلاع، الذي أجرته وكالة "أسوشيتد برس" ومركز "نورك" خلال الفترة من 25 إلى 28 كانون الثاني (يناير) الماضي، فإن هذه النتيجة مدفوعة بشكل رئيسي بعدم الرضا المتنامي بين الجمهوريين والسياسيين المستقلين.
وبشكل عام، يُظهر الاستطلاع أن الدعم لإسرائيل وتعامل إدارة الرئيس جو بايدن مع الوضع يتراجع قليلا في جميع المجالات، حيث كشف الاستطلاع أن 31 % فقط من الأميركيين البالغين يؤيدون طريقة تعامل بايدن مع الصراع، ويتضمن ذلك 46 % فقط من الديمقراطيين، وفي هذا تراجع كبير مقارنة بالتأييد لنهج بايدن بعد عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
كما يظهر الاستطلاع أن 33 % من الجمهوريين يقولون الآن إن الرد الإسرائيلي على عملية طوفان الأقصى تمادى كثيرا، ويشكل ذلك ارتفاعا كبيرا من نسبة 18 % بين الجمهوريين في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. ويرى 52 % من المستقلين الأمر ذاته، ارتفاعا من نسبة 39%، كما يشعر 62 % من الديمقراطيين الشعور نفسه، وهي الأغلبية ذاتها في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
وفي الإجمال، وجد الاستطلاع أن 50 % من الأميركيين البالغين يعتقدون الآن أن الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة ذهب أبعد مما ينبغي له، وفي هذا ارتفاع ملحوظ عن نسبة 40 % التي أظهرها استطلاع مشابه لأسوشيتد برس ومركز نورك أجري في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
وتتضمن نتائج الاستطلاع الجديد المزيد من الأخبار المثيرة للقلق بالنسبة للرئيس جو بايدن عندما يتعلق الأمر بالدعم من حزبه السياسي، وتتزايد خطوط الانقسام في قاعدته الديمقراطية، مع وجود بعض الكتل الديمقراطية الرئيسية التي من المحتمل أن يحتاجها بايدن إذا كان سيفوز بولاية ثانية غير راضية عن تعامله مع الصراع.
ووفقا للاستطلاع، فإن حوالي 6 من كل 10 ديمقراطيين غير بيض لا يوافقون على الطريقة التي يتعامل بها بايدن مع الصراع، بينما يوافق حوالي نصف الديمقراطيين البيض على نهجه.
والملاحظ أن حوالي 7 من كل 10 ديمقراطيين تحت سن 45 لا يوافقون على طريقة تعامل بايدن مع الصراع. وهذا عكس موقف الديمقراطيين الأكبر سنا، حيث يؤيد تقريبا 6 من كل 10 نهج بايدن.
كما يقول نحو 7 من كل 10 ديمقراطيين الذين لا يؤيدون طريقة تعامل بايدن مع الصراع إنه من المهم جدا على الولايات المتحدة أن تساعد في إجراء مفاوضات من أجل وقف نهائي لإطلاق النار.
ويُظهر الاستطلاع الآن أن 35 % فقط من الأميركيين البالغين يصفون إسرائيل الآن بأنها "حليف" يشارك الولايات المتحدة المصالح والقيم، ويتوافق هذا مع وجهات النظر التي كانت سائدة قبل 7 تشرين الأول (أكتوبر)، بعد زيادة قصيرة في تشرين الثاني (نوفمبر) إلى 44 %.
ويقول 36 % من الأميركيين البالغين إن الولايات المتحدة لا تقدم الدعم الكافي للفلسطينيين، بزيادة بسيطة عن نسبة 31 % التي كانت في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
ورغم أن نحو 6 من كل 10 أميركيين يصفون استعادة الأسرى الذين تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بأنها أولوية أميركية مهمة، فإن 3 من كل 10 فقط يقولون إنه من المهم جدا تزويد إسرائيل بمساعدات عسكرية لمحاربة حماس.
إلى ذلك وقع أكثر من 800 مسؤول من الولايات المتحدة وأوروبا، رسالة مفتوحة تتضمن انتقادات لإذاعة للسياسة الغربية تجاه إسرائيل وغزة، واتهموا فيها حكوماتهم بـ "التواطؤ المحتمل في جرائم حرب".
ووفقاً لشبكة (CNN)، قال المسؤولون في الرسالة التي صدرت أول من أمس، إن هناك "دلائل معقولة على أن سياسات حكوماتنا تساهم في الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي، وجرائم الحرب، وحتى التطهير العرقي أو الإبادة الجماعية".
واتهم المسوؤلون، ومن بينهم نحو 80 مسؤولاً ودبلوماسيا أميركياً، حكوماتهم بـ"الفشل في إلزام إسرائيل بنفس المعايير التي تطبقها على الدول الأخرى وإضعاف مكانة بلدانهم الأخلاقية في العالم".
ودعا الموقعون على الرسالة حكوماتهم إلى "استخدام كل نفوذها" للوصول إلى وقف إطلاق النار، والتوقف عن القول بأن هناك "أساسا منطقيا إستراتيجيا يمكن الدفاع عنه وراء العملية الإسرائيلية".-(وكالات)اضافة اعلان
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