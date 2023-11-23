نقابة الصحفيين الفلسطينيين: 63 شهيدا من الحالة الصحفية و31 أسيراً منذ 7 أكتوبر

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رام الله –أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينية عن استشهاد 63 من الصحفيين والصحفيات منذ بداية عدوان قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع في 7 أكتوبر من الشهر الماضي .وجاء في بيان للجنة الحريات التابعة للنقابة ان لجنة الرصد وثقت ارتقاء 63 شهيدا وشهيدة نتيجة الاستهداف من قبل جيش الاحتلال بصواريخ الطائرات او قذائف المدفعية وكذلك القنص بالرصاص .واضاف البيان ان من بين شهداء الحالة الإعلامية 41 من الصحفيين العاملين في فنون الإعلام المختلفة بينما استشهد 21 من زملائهم العاملين في الاقسام الادارية والمالية والتقنية التابعة للمؤسسات الاعلامية .وذكر البيان ان حملة الاعتقالات طالت ما مجموعه 31 من الصحفيين والصحفيات منذ 7 اكتوبر الماضي من بينهم 29 في الضفة الغربية و2 في قطاع غزة، بينما لاتزال اثر الصحفيين نضال الوحيدي وهثيم عبد الواحد غير معلومة منذ السابع من اكتوبر المنصرم .وأشار رئيس لجنة الحريات بالنقابة محمد اللحام ان الاسرى الصحفيين يواجهون ظروف قاسية و مخالفة للمعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بالصحفيين والاسرى .ونوه اللحام الى صعوبة الرصد والتوثيق في ظل شراسة القصف من قبل قوات الاحتلال على قطاع غزة وكذلك الانقطاعات بشبكة الإنترنت والكهرباء .واختتم اللحام بان تفاصيل الوقائع والبيانات اعلاه متوفرة بشكل كامل على موقع نقابة الصحفيين الفلسطينيين .