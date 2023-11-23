نقابة الصحفيين الفلسطينيين: 63 شهيدا من الحالة الصحفية و31 أسيراً منذ 7 أكتوبر

رام الله –أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينية عن استشهاد 63 من الصحفيين والصحفيات منذ بداية عدوان قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع في 7 أكتوبر من الشهر الماضي .
وجاء في بيان للجنة الحريات التابعة للنقابة ان لجنة الرصد وثقت ارتقاء 63 شهيدا وشهيدة نتيجة الاستهداف من قبل جيش الاحتلال بصواريخ الطائرات او قذائف المدفعية وكذلك القنص بالرصاص .
واضاف البيان ان من بين شهداء الحالة الإعلامية 41 من الصحفيين العاملين في فنون الإعلام المختلفة بينما استشهد 21 من زملائهم العاملين في الاقسام الادارية والمالية والتقنية التابعة للمؤسسات الاعلامية .
وذكر البيان ان حملة الاعتقالات طالت ما مجموعه 31 من الصحفيين والصحفيات منذ 7 اكتوبر الماضي من بينهم 29 في الضفة الغربية و2 في قطاع غزة، بينما لاتزال اثر الصحفيين نضال الوحيدي وهثيم عبد الواحد غير معلومة منذ السابع من اكتوبر المنصرم .
وأشار رئيس لجنة الحريات بالنقابة محمد اللحام ان الاسرى الصحفيين يواجهون ظروف قاسية و مخالفة للمعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بالصحفيين والاسرى .
ونوه اللحام الى صعوبة الرصد والتوثيق في ظل شراسة القصف من قبل قوات الاحتلال على قطاع غزة وكذلك الانقطاعات بشبكة الإنترنت والكهرباء .
واختتم اللحام بان تفاصيل الوقائع والبيانات اعلاه متوفرة بشكل كامل على موقع نقابة الصحفيين الفلسطينيين .