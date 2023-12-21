نقضوا غزة حجرا حجرا والمقاومة بقيت صامدة توقع بهم أفدح الخسائر

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عواصم - رغم تحذيرات الخبراء في العالم وخاصة الأميركيين، الذين خاضوا عدة حروب في المدن أبرزها في أفغانستان والعراق والصومال ومن قبل ذلك كله في فيتنام، وتكبدوا فيها خسائر فادحة، بأنهم لن يحققوا أهدافهم في القضاء على المقاومة الاسلامية وبشكل خاص حماس، الا أن غطرسة الاحتلال وبغروره أصر على خوض معركة برية ما تزال محتدمة دون أن يتمكن جيشه المدجج بأعتى أنواع الأسلحة واشدها فتكا من تحقيق أي من أهدافه الظاهرة وهي القضاء على المقاومة وتخليص الاسرى في القطاع.الهدف الوحيد الذي تحقق ولم يكن معلنا من قبل الاحتلال وهو تدمير القطاع ودكه بوحشية لم يسبق لها مثيل انتقاما لـ "طوفان الأقصى" الذي تلقى فيه ضربة موجعة من قبل المقاومة الفلسطينية، وفي حربهم البرية تكبدوا خسائر كبيرة، فقد اعترفوا بمقتل 469 ما بين جندي وضابط منذ بدء العدوان على القطاع، رغم أن عدة مصادر بينها داخل كيان الاحتلال شككت بالأرقام المعلنة، فيما يتلقى العلاج أكثر من 2800 جندي، عدا عن آخرين بالآلاف يتلقون علاجا نفسيا.وتواصل كبرى الصحف العالمية تسليط الضوء على الحرب الصهيونية المستمرة على قطاع غزة منذ 75 يوما وتداعياتها على المشهدين الإقليمي والدولي، وتبرز عجز الاحتلال عن تحقيق هدفه بالقضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وخلفيات ذلك ومآلاته.ووفق مقال بصحيفة "واشنطن بوست" فإن شدة تحصين حماس يصعب هزيمتها، حتى مع شن الاحتلال واحدة من أكثر الحملات العسكرية عنفا في التاريخ، حيث لم تتمكن من التأثير سوى في جزء بسيط من قدرة الحركة العسكرية، لكنها في المقابل دمرت قطاع غزة وشردت نحو 90 % من سكانه.فيما ترى مجلة إيكونومست أن الاحتلال لا يعرف ما الذي يتعين عليه فعله في ما يتعلق بأزمة المحتجزين، وأن الخيارات أمامه محفوفة بالمخاطر ويبدو موقف الحكومة من المفاوضات مرتبكا، مضيفة بأن الاحتلال عاجز عن التوفيق بين أهدافه في حربه على حماس أكثر من أي وقت مضى.بينما توقع مقال في صحيفة هآرتس أن يبدأ نطاق رفض الحرب بين الصهاينة في التوسع ليشمل أكثر مؤيديها قريبا، وخلص إلى أن الغضب والصدمة من هجوم السابع من تشرين أول (أكتوبر) الماضي غير كافيين لضمان الدعم الشعبي لحرب دموية طويلة الأمد.أما صحيفة جيروزاليم بوست، فتوقعت حدوث زلزال سياسي كبير عند الاحتلال بعد الحرب، ورأى مقال فيها أن ثقة الاحتلال بنفسه تضرر كما تحطمت الثقة بالقادة السياسيين والعسكريين، مضيفا بأن تشكيلة الأحزاب التي ستتنافس في الانتخابات المقبلة ستكون مختلفة تماما عن المشهد في الانتخابات الأخيرة.وانتقد تقرير في صحيفة لوموند استهداف قوات الجيش لمستشفيات غزة الواحد تلو الآخر متسببا بذلك خسائر بشرية ومادية لا حصر لها، ويستنتج أن حجم الدمار والضرر من مساعي ملاحقة مقاتلي حماس وجمع المعلومات عنهم لا يتناسبان مع النتائج التي أعلن عنها الجيش الصهيوني.فيما تناول تقرير في صحيفة تلغراف مساعي المسؤولين الأميركيين لردع الحوثيين وتأمين مرور سفن الشحن عبر البحر الأحمر، وذكر أن مستشارين بالبنتاغون حذروا من أن تنفيذ ضربات مباشرة ضد أهداف لهم في اليمن قد يؤدي إلى تأجيج التوترات مع إيران، كما يشعرون بالقلق بشأن تكلفة عمليتهم الدفاعية في البحر الأحمر.مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية (CSIS) ومقره العاصمة الأميركية واشنطن، تنشر تقريرا مفصلا في محاولة لإجابة السؤال المتكرر: ماذا يعني تدمير حركة حماس؟ أكد أن جميع الأهداف التي وضعها الاحتلال كانت خيارات صعبة التحقيق، ويكتنف كلا منها تحديات كبيرة.ففي شأن القضاء على قيادة حماس فإنه رغم الدمار الهائل الذي أحدثه الاحتلال الا أن الحركة ما تزال بعيدة عن الهزيمة، ناهيك عن تدميرها.ويرى التقرير أن حركة حماس راسخة وعصية على الزوال، وينقل التقرير تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال فيها إن حافظ الاحتلال على هدفه بتدمير حماس وبنفس الوتيرة، فإن هذه الحرب ستستغرق 10 سنوات، وربما تكون توقعات ماكرون متفائلة، نظرا للنتائج المبكرة والسوابق التاريخية لمحاولة تدمير حركات المقاومة الراسخة.ومن الأمثلة على هذا النوع من القتال، أنه حين بدأت الولايات المتحدة عمليات عسكرية لإزالة حركة طالبان من السلطة وتدمير تنظيم القاعدة في أفغانستان في عام 2001.وعندما غادرت القوات الأميركية أفغانستان، كانت حركة طالبان منتصرة، بينما بقي تنظيم القاعدة على حاله، رغم أنه أضعف بكثير.ورغم ذلك يقول التقرير فإن حماس تتمتع بوجود عميق متجذر في الشعب الفلسطيني، فخلال الانتفاضة الثانية، فقدت مرارا وتكرارا كبار قادتها، بما في ذلك مؤسسها (الشيخ أحمد ياسين)، ومع ذلك فقد تمكنت من الصمود، وتمكنت بسرعة من اكتساب السلطة في غزة بمجرد رحيل القوات الصهيونية.ويؤكد التقرير أن وضع حركة حماس الحالي أفضل بكثير مما كانت عليه، فقد أدت إدارتها لغزة التي تمتد لأكثر من 15 عاما إلى زيادة خبرتها وحضورها وتجذرت علاقتها مع الشعب، ونتيجة لذلك، تستطيع حماس بسهولة العودة للحكم بمجرد مغادرة القوات الصهيونية.ويقول التقرير أن لدى حماس القدرة على تجنيد عناصر جدد، بالإضافة إلى ذلك، فإن عدد مقاتلي حماس ليس ثابتا، ويمكنهم الاعتماد على الفلسطينيين في غزة لملء صفوفهم، فالحركة لم تعجز عن تجنيد العناصر، ومن المرجح أن يؤدي الدمار الذي خلفه العدوان الصهيوني إلى ضمان وجود وفرة من الشباب الفلسطينيين الغاضبين المستعدين للقتال.ولم يستبعد التقرير احتمال أن يؤدي استمرار العدوان على غزة إذا قيم حلفاء حماس أنها تقترب من الهزيمة. وقد ينضمون إلى القتال ضد الاحتلال.ويؤكد التقرير أن الأمر شبه المؤكد هو أن عدد الضحايا الفلسطينيين قد أدى بالفعل إلى تحول الرأي العام العالمي ضد الاحتلال، ولصالح الفلسطينيين، كما أنه خلق توترا مع إدارة بايدن، الداعم الأقوى والأكثر أهمية للاحتلال.-(وكالات)