الثلاثاء 17 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

نقل طائرات لطيران الشرق الأوسط اللبناني إلى تركيا خشية اندلاع الحرب

إحدى طائرات الشرق الأوسط اللبناني - (أرشيفية)
إحدى طائرات الشرق الأوسط اللبناني - (أرشيفية)
وضع "طيران الشرق الأوسط اللبناني 5 من 24 طائرة لديه في تركيا تحسبا لاندلاع أي صراع"، بحسب ما أفادت وكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء.

وتشير المعلومات إلى أنَّ "عمليات طيران الشرق الأوسط لم تتأثر بنقل الطائرات وجميع الرحلات مستمرة كالمعتاد".اضافة اعلان
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