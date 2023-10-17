نقل طائرات لطيران الشرق الأوسط اللبناني إلى تركيا خشية اندلاع الحرب

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وضع "طيران الشرق الأوسط اللبناني 5 من 24 طائرة لديه في تركيا تحسبا لاندلاع أي صراع"، بحسب ما أفادت وكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء.وتشير المعلومات إلى أنَّ "عمليات طيران الشرق الأوسط لم تتأثر بنقل الطائرات وجميع الرحلات مستمرة كالمعتاد".