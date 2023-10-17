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الثلاثاء 17 تشرين الأول 2023
4:18 م
نقل طائرات لطيران الشرق الأوسط اللبناني إلى تركيا خشية اندلاع الحرب
إحدى طائرات الشرق الأوسط اللبناني - (أرشيفية)
وضع "طيران الشرق الأوسط اللبناني 5 من 24 طائرة لديه في تركيا تحسبا لاندلاع أي صراع"، بحسب ما أفادت وكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء.
وتشير المعلومات إلى أنَّ "عمليات طيران الشرق الأوسط لم تتأثر بنقل الطائرات وجميع الرحلات مستمرة كالمعتاد".
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لبنان
تركيا
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